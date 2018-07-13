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Подорожание проезда в киевском метро: администрация рассказала, что делать со старыми жетонами

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Подорожание проезда в киевском метро: где поменять жетоны
Подорожание проезда в киевском метро: где поменять жетоны / kiev.express

С 14 июля стоимость одноразового жетона в киевском метро возрастёт до 8 гривен. Однако старые жетоны можно будет обменять на новые без доплаты до конца июля.

Как рассказали в пресс-службе столичного метрополитена, до конца июля старые синие жетоны можно будет обменивать на новые зеленые без доплаты, а вот в августе за их обмен придется доплачивать. С сентября они полностью будут заменены зелеными жетонами стоимостью 8 гривен.

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Один жетон можно будет обменять в любой кассе, два и больше – в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) ежедневно с 8:00 до 19:00. С августа за обмен старых жетонов на новые придется доплачивать или обменивать их пропорционально новой стоимости. Это можно будет сделать в вышеуказанных сервисных центрах.


Новые тарифы на метро: где можно обменять жетоны

С 1 сентября 2018 ранее приобретенные синие жетоны станут недействительными.

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Также поездки, записанные до 14 июля на бесконтактные карточки метро или метропас, остаются действительными. Метропас можно пополнить на станции "Кловская", бесконтактные карты – на любой станции. Все приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными до конца июля.

Кроме этого, срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. В то же время количество поездок, однократно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц.

Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Тарифы метро
Источник: 24 Канал
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