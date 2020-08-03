"Доступные кредиты 5-7-9%" работают: каковы результаты программы
Программа финансовой государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" доказала свою эффективность. На сегодня выдали кредитов более чем на 3,3 миллиарда гривен.
Программу финансовой государственной поддержки малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" в Офисе Президента считают успешной. Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Украины Юлия Кузнецов.
Инициированная Президентом в начале года программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%),
– заявила Кузнецов.
Области-лидеры по количеству кредитов:
По количеству оформленных кредитов лидируют такие области:
- Харьковская – 12%;
- Киевская – 11%;
- Сумская – 8%.
Сейчас программа кредитования доступна в 18 банках. Еще 10 финансовых учреждений заявили о своем желании присоединиться к инициативе.
Что надо знать о "5-7-9%"?
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий. Предоставление ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам зависит от срока деятельности бизнеса, а также его размера. Ставка будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, однако не более, чем до 5% годовых.