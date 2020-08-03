Программа финансовой государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" доказала свою эффективность. На сегодня выдали кредитов более чем на 3,3 миллиарда гривен.

Программу финансовой государственной поддержки малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" в Офисе Президента считают успешной. Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Украины Юлия Кузнецов.

Инициированная Президентом в начале года программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%),

– заявила Кузнецов.

Области-лидеры по количеству кредитов:

По количеству оформленных кредитов лидируют такие области:

Харьковская – 12%;

Киевская – 11%;

Сумская – 8%.

Сейчас программа кредитования доступна в 18 банках. Еще 10 финансовых учреждений заявили о своем желании присоединиться к инициативе.

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