Двойные стандарты должны быть в прошлом, – Данилов об иностранных запчастях в российских ракетах

Россияне, несмотря на жесткие санкции со стороны западных стран, продолжают производить ракетное оружие. Оккупанты научились обходить экономические ограничения, чтобы получать комплектующие для производства ракет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не назвал страны, чья продукция обнаружена в средствах поражения детей и граждан. Он отметил, что эти страны проинформированы по этому поводу. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Никаких подковерных переговоров

Он предположил, что эта досадная ситуация произошла из-за того, что россияне закупали комплектующие для изготовления ракет раньше.

Если мы увидим новые комплектующие из стран, которые сегодня участвуют в санкционной политике в отношении России, мы это сделаем публично. Тогда все поняли, как это происходит,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Двойные стандарты, подчеркнул он, должны быть позади. Никаких подковерных переговоров быть не может. Должна быть публичная позиция.

"Если вы помогаете стране-террористке производить средства поражения наших детей, имейте в виду, что мы обязательно об этом сообщим мировому сообществу", – предупредил Данилов.

По его мнению, никаких компонентов россиянам поставлять не будут.

Алексей Данилов предупредил страны, предоставляющие России комплектующие для ракет: смотрите видео

Относятся с негативом

Россия также продолжает сотрудничество с Ираном, поставляемый ей беспилотниками и другим оружием и комплектующими.

"В то же время, Израиль и многие другие страны с большим негативом относятся к этому. Они не имеют никакого желания, чтобы страна, которая с 1979 года находится под санкциями, помогала стране-террористке убивать наших мирных граждан", - отметил Алексей Данилов.

Россия обходит санкции и продолжает производить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский отметил обеспечение условия, чтобы ракетные обстрелы Украины стали невозможными. Для этого необходимо уничтожить саму возможность производства ракет Россией. Ведь страна-агрессорка получает "критические компоненты для производства ракет". Изготовлены они компаниями из разных стран мира, в частности, стран-союзников Украины.

Зеленский отметил, что эти компоненты в обход санкций, разными путями поставляют в Россию. Он заявил, что в одной из ракет, ударивших 13 июня по Кривому Рогу, примерно "50 компонентов – произведены в других странах".