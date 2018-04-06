Прокуратура открыла дело против работников аэропорта "Борисполь": известна суть
Прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту злоупотребления служебными лицами госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" во время закупки работ на сумму свыше 47 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Было установлено, что "Борисполь" провел открытые торги по проведению строительных работ по реконструкции крупнейшего в Украине пассажирского авиатерминала – терминала D. В торгах приняли участие 2 субъекта хозяйствования.
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Победителем указанных торгов стало юридическое лицо, которое предоставило тендерное предложение, не отвечающее условиям тендерной документации (квалификационным требованиям).
Несмотря на то, что проведение строительных работ по реконструкции пассажирского терминала D относится к строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера определено юридическое лицо, у которого отсутствует опыт выполнения строительных работ указанной сложности.
Однако тендерный комитет в нарушение требований законодательства заключил договор на сумму более 47 миллионов гривен.
В связи с выявленными нарушениями, прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту совершения указанными лицами уголовного правонарушения.
Досудебное расследование продолжается.