Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку, – СМИ

Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Говда подал в отставку по собственному желанию. Сказал, что уходит из прокуратуры", – сказал источник "РБК-Украина" в Генпрокуратуре.

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Кроме того, в отставку подали 2 заместителя прокурора Киева – Сергей Репецкий и Андрей Андреев.

Что известно о Романе Говде?

В органах прокуратуры работает с августа 2003 года. В свое время занимал должности прокурора Одесской области, заместителя генпрокурора и заместителя начальника департамента Генпрокуратуры. С июля 2016 года занимал должность прокурора Киева.