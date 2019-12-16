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      Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку, – СМИ

      15 Читати новину українською
      Роман Говда подал в отставку с должности прокурора Киева / glavcom.ua

      Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

      "Говда подал в отставку по собственному желанию. Сказал, что уходит из прокуратуры", – сказал источник "РБК-Украина" в Генпрокуратуре.

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      Кроме того, в отставку подали 2 заместителя прокурора Киева – Сергей Репецкий и Андрей Андреев.

      Что известно о Романе Говде?
      В органах прокуратуры работает с августа 2003 года. В свое время занимал должности прокурора Одесской области, заместителя генпрокурора и заместителя начальника департамента Генпрокуратуры. С июля 2016 года занимал должность прокурора Киева.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева ГПУ
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