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Промышленники просят Гройсмана снизить портовые сборы еще на 54%

24 Читати новину українською
Порт
Порт / economics.unian.ua

Несмотря на уже введенное 20-процентное снижение ставок портовых сборов в Украине, дальнейшее возможное снижение ставок составляет 54%.

Об этом говорится в письме промпроизводителей президенту Украины Петру Порошенко, главе Верховной Рады Андрею Парубию, премьер-министру Владимиру Гройсману, пишет Uaprom.

Промышленники напомнили, что согласно распоряжению Кабмина ставки корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, причального, административного портовых сборов снижены на 20% с 1 января.

"Такой шаг со стороны правительства можно считать шагом на встречу к повышению конкурентоспособности украинских морских портов и удешевлению стоимости логистики в стране, так как две трети торгового оборота Украины проходит именно через порты. По расчетам Международной финансовой корпорации, такое снижение может сгенерировать в экономику Украины дополнительных $260 млн, или 0,28 процентных пункта дополнительного роста ВВП Украины", – сказано в письме.

Однако, отмечают производители, все еще остается значительное пространство для дальнейшего снижения ставок портовых сборов, а также устранение дискриминационных диспропорций между ставками по портам одинаковой категории.

"В разрезе импорта неэффективная логистика заставляет потребителей платить более высокую цену, фактически снижая реальные доходы населения Украины, – сказано в письме. – Согласно исследованию Международной финансовой корпорации, ставки портовых сборов можно снизить на 63% и это позволит установить в Украине конкурентные наравне с другими портами региона ставки портовых сборов, но одновременно позволит поддерживать портовую инфраструктуру в должном состоянии".

Несмотря на уже введенное 20-процентное снижение ставок портовых сборов, по расчетам промышленников, возможное очередное снижение ставок составляет 54%.

"Просим Вас принять все необходимые меры для дальнейшего снижения, начиная с 1 января 2019 года, ставок портовых сборов на 54%, а также устранения существующих дискриминационных диспропорций между ставками по портам одинаковой категории. Такое снижение необходимо производителям всех отраслей и могло бы сгенерировать для экономики Украины дополнительные $825 млн дохода, или почти 1 процентный пункт дополнительного роста ВВП Украины", – сказано в обращении.

Письмо подписали президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, глава Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко, председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, президент Ассоциации судостроителей Украины "Укрсудпром" Виктор Лисицкий, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, глава "Федерации металлургов Украины" Сергей Беленький, президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, глава общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев, председатель ассоциации производителей цемента "Укрцемент" Павел Качур, вице-президент Ассоциации предприятий стеклянной промышленности "Стекло Украины" Владимир Цветов.

Теги: ВВП Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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