Пропавшую на Днепропетровщине школьницу нашли мертвой

5 июля в Никополе Днепропетровской области нашли тело 13-летней Елизаветы Корешниковой, которая исчезла вчера, 4 июля.

Об этом сообщили в Никопольском отделе полиции ГУНП в Днепропетровской области, передает ТСН.

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Как рассказали правоохранители, сейчас идет следствие, которое устанавливает все обстоятельства смерти школьницы.

В то же время, как пишет местное издание NikoNet, недалеко от въезда в лагерь "Великий луг", была найдена только красная кепка девочки. А около 13:20, в ходе поисков, было найдено тело школьницы.

Отметим, вчера, 4 июля, 13-летняя Елизавета Корешникова ушла из дома к своей подруге в детский лагерь "Великий луг" и не вернулась. Девятиклассницу разыскивали более 220 правоохранителей, активистов и волонтеров.