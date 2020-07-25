Прощание с Алексеем Кучапиным: родственники верят следствию и оставленной предсмертной записке
В лютеранской церкви святой Екатерины в Киеве в субботу, 25 июля, прощаются с умершим при загадочных обстоятельствах Алексеем Кучапиным. Родственники уверены, что смерть не была насильственной, а перед смертью записка принадлежит именно Кучапину.
На прощание с Алексеем Кучапиным пришли около сотни знакомых и родственников погибшего, сообщает журналист 24 канала.
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Прощальная записка
Пастор церкви Игорь взял слово от родственников и отметил: они полностью доверяют следствию и верят, что записку оставил сам Алексей, утвердив так свои намерения. Родственники уверены, что это именно его записка - почерк принадлежит умершему. Более того, Кучапин обсуждал со знакомыми то, о чем в ней говорится.
В записке Алексей обращался к Богу и писал, что его жизнь была сложной, он вырос на улице, потерял себя, но жизнь мужчины изменилась "после встречи с Тобой".
На прощании говорилось в частности о том, что Кучапин перед тем, как заняться благотворительностью, 10 лет назад проходил лечение от алко- и наркозависимости.
Прощание состоялось в лютеранской церкви в Киеве / Фото Артура Зайонца (24 канал)
Кроме того, родственники отмечают: последний год он часто жаловался на состояние здоровья.
Что касается угроз, о которых пишут пользователи в соцсетях, другой пастор церкви отметил: это не соответствует действительности. Смерть не была насильственной, а кто-то умышленно раскачивает ситуацию.
Отец зачитал фрагмент записки, которую якобы Кучапин оставил / Фото Артура Зайонца (24 канал)
Прощание с Алексеем Кучапиным в Киеве – смотрите видео
Кто такой Алексей Кучапин?
39-летний волонтер, руководитель общественной организации "Дом Милосердия". Занимался расследованием дел, связанных с продажей детей.
Алексей Кучапин занимался беспризорными и пытался возвращать отобранные у пожилых людей квартиры. Во время карантина Алексей за свои деньги снимал квартиры для бездомных людей.
Смерть Алексея Кучапина: коротко
- Об исчезновении волонтера 16 июля сообщила его жена. Мужчина сказал родным, что едет в Днепр, и исчез.
- Поиски продолжались почти неделю, пока 22 июля тело Кучапина не нашли в съемной квартире в Днепре.
- Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство", как это обычно делают в случаях, когда находят тело мертвого человека. Однако там отмечают: Кучапин оставил перед смертью записку, а на теле не было видимых признаков насильственной смерти.
- В соцсетях пользователи возмутились версии полиции о самоубийстве. Знакомые и друзья начали постить фотографии с места преступления, где в частности видно окровавленный диван.
- В полиции отмечают: следы крови на диване появились из-за того, что тело несколько дней пролежало при температуре более чем +25.
- Тем временем жена и родные не отрицают версии следствия.
- Священник-волонтер Захария Керстюк – друг Алексея, накануне рассказал о многочисленных угрозах в их с Кучапиным сторону, якобы из-за помощи бездомным.
- Установить причину смерти можно будет после нескольких экспертиз, ведь тело Кучапина значительно разложилось.