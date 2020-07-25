В лютеранской церкви святой Екатерины в Киеве в субботу, 25 июля, прощаются с умершим при загадочных обстоятельствах Алексеем Кучапиным. Родственники уверены, что смерть не была насильственной, а перед смертью записка принадлежит именно Кучапину.

На прощание с Алексеем Кучапиным пришли около сотни знакомых и родственников погибшего, сообщает журналист 24 канала.

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Прощальная записка

Пастор церкви Игорь взял слово от родственников и отметил: они полностью доверяют следствию и верят, что записку оставил сам Алексей, утвердив так свои намерения. Родственники уверены, что это именно его записка - почерк принадлежит умершему. Более того, Кучапин обсуждал со знакомыми то, о чем в ней говорится.

В записке Алексей обращался к Богу и писал, что его жизнь была сложной, он вырос на улице, потерял себя, но жизнь мужчины изменилась "после встречи с Тобой".

На прощании говорилось в частности о том, что Кучапин перед тем, как заняться благотворительностью, 10 лет назад проходил лечение от алко- и наркозависимости.

Прощание состоялось в лютеранской церкви в Киеве / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Кроме того, родственники отмечают: последний год он часто жаловался на состояние здоровья.

Что касается угроз, о которых пишут пользователи в соцсетях, другой пастор церкви отметил: это не соответствует действительности. Смерть не была насильственной, а кто-то умышленно раскачивает ситуацию.

Отец зачитал фрагмент записки, которую якобы Кучапин оставил / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Прощание с Алексеем Кучапиным в Киеве – смотрите видео

Кто такой Алексей Кучапин?

39-летний волонтер, руководитель общественной организации "Дом Милосердия". Занимался расследованием дел, связанных с продажей детей. 39-летний волонтер, руководитель общественной организации "Дом Милосердия". Занимался расследованием дел, связанных с продажей детей. Алексей Кучапин занимался беспризорными и пытался возвращать отобранные у пожилых людей квартиры. Во время карантина Алексей за свои деньги снимал квартиры для бездомных людей.

Смерть Алексея Кучапина: коротко