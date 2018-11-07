Простые и выгодные кредиты. Возможно ли это?

Что делать, если денег нет, а они нужны именно сейчас? Наверное, в такую ситуацию попадал каждый.

И каждый знает, что самый простой и быстрый способ – одолжить. На первый взгляд, надежнее всего – у друзей или родственников.

Но так ли все однозначно? Друг поверит честному слову и процентов не возьмет. Но что, если вернуть вовремя не получится? Отношения навсегда испорчены?

Чтобы не испытывать дружбу на прочность, лучше воспользоваться планом Б – обратиться за быстрым кредитом. Есть ненужный смартфон или другая техника, украшения из золота или серебра? Можете взять кредит в ломбарде под залог широкого перечня товаров. Если возможности оставить залог нет, стоит рассмотреть кредит "до зарплаты": его можно оформить только по паспорту и ИНН в течение 15 минут.

Если вы сами не можете определиться, какой кредит вам больше подходит – под залог или без залога, приходите в "Благо". Это одна из ведущих финансовых компаний Украины, где в буквальном смысле слова под одной крышей – в одном отделении – можно оформить заем под залог или без залога на выгодных условиях. Сделать правильный выбор вам помогут консультанты непосредственно в отделении.

Неоспоримым преимуществом компании также является широкая география – на сегодня отделения работают в 115 городах во всех регионах Украины.

"У нас совсем небольшой городок, и очень удобно, что такая солидная сеть открыла здесь свое представительство, – рассказывает Марина Алексеевна, жительница Чугуева Харьковской области. – Мне срочно понадобились деньги на подарок племяннику на свадьбу, а зарплату задерживали. Я временно заложила свои золотые сережки в ломбард "Благо", получила необходимую сумму наличными – и уже к вечеру купила запланированный подарок. Буквально за две недели все вернула и я забрала свое украшение. Все остались довольны: и молодожены, и я".

Что показательно, для новых клиентов в ломбарде "Благо" предусмотрен тариф "Тест-Драйв". Это специальная бессрочная акция, по которой первый кредит под любой вид залога можно оформить всего под 0,001% в день.

Как это работает? Вы приносите изделие, заключаете договор, получаете на руки деньги, а потом возвращаете столько же, сколько и взяли, забирая свое залоговое имущество целым и невредимым. И самое главное – никаких переплат за пользование деньгами. Не придется даже тратиться на коробку конфет в знак благодарности, как в случае с другом.

"Мы понимаем, что обращаться в кредитное учреждение для многих из-за предубеждения – это исключительный случай. Поэтому и делаем все возможное, чтобы знакомство с этим видом услуг происходило в максимально комфортных условиях, без любых рисков для клиента, – подчеркивает директор по маркетингу "Благо" Виталий Соловьев. – Благодаря тарифу "Тест-Драйв" клиенты могут самостоятельно убедиться, что кредит от "Благо" – это выгодно, не страшно и, к тому же, очень удобно. По аналогии с автомобильной тематикой – это как протестировать авто, прежде чем выбрать подходящее».

Нечего предложить в качестве залога? И здесь "Благо" пойдет вам навстречу. Практически в любом представительстве можно оформить кредит и без залога на сумму до 20 000 гривен. Никаких справок, поручителей, да и заявку можно предварительно подать через сайт, контакт-центр по номеру 0 800 505 544 или через sms.

Большинство отделений "Благо" работают без перерывов и выходных. Находите ближайшее на blago.ua и не откладывайте решение ваших финансовых вопросов. Одолжить в "Благо" – так же просто и выгодно, как у друга. Только вы не рискуете потерять последнего.