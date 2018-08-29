Протаранил микроавтобус и врезался в заправку: водитель на BMW убегал от полиции в Харькове

Очередное резонансное дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки BMW – на этот раз в Харькове.

Как информирует пресс-служба полиции Харьковской области, примерно в 6 утра, в среду, водитель иномарки пытался скрыться от патрульных.

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Его остановили на Окружной дороге города за выезд на встречную полосу.

Проверяя документы нарушителя, правоохранители выяснили, что водитель находится в розыске сразу по нескольким статьям, среди которых кража, незаконное обращение с оружием и наркотиками.

Во время проверки мужчина сел за руль и пытался скрыться от полицейских.

На требование остановиться он никак не реагировал. Остановился лишь, когда разбил свое авто – на Салтовском шоссе столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz и врезался в заправку.



Резонансное ДТП с BMW в Харькове

К счастью, в результате аварийной ситуации никто не пострадал – лишь машины получили повреждения.



Водитель на BMW врезался в заправку в Харькове

На водителя BMW патрульные составили сразу два административных протокола – за отказ остановиться по требованию и нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП.

Задержанного передали сотрудникам Московского отдела полиции, которым он был объявлен в розыск.

За сутки в Харькове и области произошло 67 ДТП.

К слову, это уже не первая резонансная авария с автомобилем марки BMW, которая произошла в Украине за прошедшую неделю. Вечером 20 августа водитель легкового автомобиля ВМW на большой скорости врезался в припаркованные на обочине автомобили на Днепровской набережной в Киеве, чудом обошлось без жертв.