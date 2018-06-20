Протест под Радой: активисты требовали лишить СБУ возможности давить на бизнес

В среду, 20 июня, под парламентом активисты требовали лишить Службу безопасности Украины возможности расследовать преступления в сфере коррупции.

Об этом сообщает "Громадське радио".

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Под Верховной Радой митингующие провели символическую акцию, на которой призвали парламент принять поправки в Закон о национальной безопасности Украины.

Как утверждают активисты, это не компетенция СБУ. На акцию они принесли многометровое золотое удостоверение с фотографией руководителя отдела К – Павла Демчины.



Протест под Радой

По словам активистов, работников СБУ, которые занимаются экономическими преступлениями в 7 раз больше, чем тех, кто работает в крыле сферы безопасности спецслужбы. И отчасти злоупотребляют своими полномочиями.

Это несоответствие стиля жизни таких сотрудников с их вероятным официальным доходам, которые невозможно объективно оценить из-за засекреченности деклараций сотрудников Службы безопасности,

– сообщил аналитик Transparency International Украина Александр Калитенко.

Спецслужбы до сих пор используют свои служебные полномочия для того, чтобы оказывать искусственные препятствия предпринимателям для личной выгоды.

Напоминаем, что, Федерация независимых профсоюзов России предложила проводить в регионах митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста.