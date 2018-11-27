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      Протест возле "Ocean Plaza" в Киеве: митингующие зажгли дымовые шашки

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      У Киева возле ТРЦ "Ocean Plaza" устроили акцию протеста
      У Киева возле ТРЦ "Ocean Plaza" устроили акцию протеста / Фото из открытых источников

      Активисты национальных движений устроили пикет и зажгли дымовые шашки у столичного торгового центра "Ocean Plaza".

      Об этом сообщает Киев.Оперативный.

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      Под стенами ТРЦ собрались сторонники ВОО "Сокол", военно-спортивная организация, которая была создана в 1894 году, и запрещенная большевиками в 1939 году, однако ее восстановили украинские националисты в 2006 году. Активисты требуют "остановить российский бизнес на территории Украины".

      Более того, "Соколцы" утверждают, что "Ocean Plaza" принадлежит Аркадию Ротенбергу. Он российский олигарх и друг Владимира Путина. Кроме того, владелец "Ocean Plaza" спонсировал строительство Крымского моста.

      друг путіна аркадій ротенберг
      Владимир Путин и Аркадий Ротенберг // Фото: Муниципальный сканер

      Известно, что сейчас все входы и выходы заблокированы, а персонал и посетителей не пропускают. Участники акции сложили колеса и зажгли дымовые шашки.

      На странице ТРЦ в Facebook сообщили, что "Ocean Plaza" временно не работает.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Киева Владимир Путин протесты
      Источник: 24 Канал
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