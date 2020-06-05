НАБУ завершило досудебное расследование в отношении мэра Одессы Труханова
НАБУ завершило досудебное расследование о внесении недостоверной информации мэром Одессы Геннадием Трухановым в декларацию. Труханов не сказал правды об имуществе бывшей жены еще в 2017 году, за это против него и открыли уголовное производство.
Мэр не задекларировал имущество экс-жены
Следователи считают, что Труханов не внес в декларацию данные об имуществе бывшей жены, с которой в 2017 году был связан общим бытом. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
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В официальном браке с женщиной мэр Одессы находился в 1985 – 1997 годах и имеет двое общих детей. Один ребенок родился уже в 2000 году – то есть после развода.
Что Труханов не внес в декларацию
Труханов "забыл" задекларировать:
- квартиру;
- два паркоместа;
- дачу;
- эллинг – сооружение для хранения и ремонта лодок;
- нежилую недвижимость;
- доли в ряде субъектов хозяйствования;
- проценты по вкладам в банках.
Общая стоимость незадекларированного – 16,3 миллиона гривен.
Это не первое дело против мэра из-за декларации
Отметим, что это уже не в первый раз Труханов имеет проблемы из-за декларации. В марте 2019 года ему инкриминировали внесение недостоверных данных за 2015 – 2016 годы.
Что может угрожать мэру Одессы
Производство открыли за нарушение статьи о представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Санкция статьи предусматривает:
- штраф – от 42 – до 51 тысячи гривен;
- или общественные работы на срок от 150 до 240 часов;
- или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.