НАБУ завершило досудебное расследование о внесении недостоверной информации мэром Одессы Геннадием Трухановым в декларацию. Труханов не сказал правды об имуществе бывшей жены еще в 2017 году, за это против него и открыли уголовное производство.

Мэр не задекларировал имущество экс-жены

Следователи считают, что Труханов не внес в декларацию данные об имуществе бывшей жены, с которой в 2017 году был связан общим бытом. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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В официальном браке с женщиной мэр Одессы находился в 1985 – 1997 годах и имеет двое общих детей. Один ребенок родился уже в 2000 году – то есть после развода.

Что Труханов не внес в декларацию

Труханов "забыл" задекларировать:

квартиру;

два паркоместа;

дачу;

эллинг – сооружение для хранения и ремонта лодок;

нежилую недвижимость;

доли в ряде субъектов хозяйствования;

проценты по вкладам в банках.

Общая стоимость незадекларированного – 16,3 миллиона гривен.

Это не первое дело против мэра из-за декларации

Отметим, что это уже не в первый раз Труханов имеет проблемы из-за декларации. В марте 2019 года ему инкриминировали внесение недостоверных данных за 2015 – 2016 годы.

Что может угрожать мэру Одессы

Производство открыли за нарушение статьи о представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Санкция статьи предусматривает: