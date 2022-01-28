Противотанковых средств больше, чем потенциальных мишеней, – Резников о новом оружии Украины
Источник:24 канал
Алексей Резников заявил, что у Украины появляется все больше противотанковых средств. По словам Министра обороны, их количество превышает потенциальные мишени.
Такое заявление Резников сделал во время часа вопросов правительству с трибуны Верховной Рады.
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Министр обороны Украины отметил, что Россия стянула на 300 танков больше, чем весной.
Но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней.
– заявил он.
Заметим, что украинская армия располагает современными противотанковыми средствами:
- "Стугна-П",
- "Корсар",
- "Джевелин",
- Енclave.
Также в Министерстве обороны анонсировали передачу Соединенными Штатами Америки военной помощи в 45 самолето-рейсов. Сейчас Украина уже получила четыре таких самолета от американской стороны. Общая сумма этой помощи составляет 200 миллионов долларов.
Она содержит средства оборонительного характера, среди которых:
- боеприпасы,
- средства контрбатарейной борьбы,
- противотанковые средства,
- стрелковое вооружение и т.д.
Какие страны помогают Киеву оружием
- Страны Балтии согласились помочь оружием в Украине. Поставки пособий начнутся в ближайшее время. Так, Эстония передает Украине противотанковые Javelin, а в Латвии приняли решение передать Украине летальное и нелетальное оружие. Литва же собирается передать Вооруженным силам Украины 24 тепловизора.
- В то же время, Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра. Канада также передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопросы поставки военного оборудования.
- Третью партию помощи Украина уже получила от США. Также в Белом доме заявили о планах передать Украине транспортные вертолеты, приобретенные для афганских солдат.
- Также о передаче вооружения Украине заговорила и Польша. Соответствующие консультации проводятся на уровне министерства обороны страны.
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