Провальное обновление от Google: поисковый гигант "ломает" Android-смартфоны

Компания Google выпустила обновление для фирменных сервисов, которое может "сломать" смартфоны на базе Android. Жалобы появились от пользователей мобильных устройств на форуме Reddit.

Об этом сообщает akket.com.

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После установки обновлений много программ от "поискового гиганта" не функционируют должным образом. Больше всего жалоб поступает от владельцев смартфонов Huawei и Honor, но почему страдают именно эти девайсы пока неизвестно.

Владельцы смартфонов на базе Android сообщают, что после установки обновления от Google Play Services у них перестали запускаться приложения. Некоторые из них при запуске просят установить обновление, хотя на смартфоне уже установлена последняя версия программы. А вот такие программы, как например YouTube и Hangouts, продолжают функционировать корректно. Больше всего пользователи жалуются на Google Play, G Home и Android Auto.

Представители компании Google уже признали наличие такой проблемы и пообещали устранить ее в ближайшее время, выпустив новое обновление для сервисов, которое вернет полноценную работоспособность мобильных устройств под управлением различных версий операционной системы Android.