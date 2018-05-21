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Провальное обновление от Google: поисковый гигант "ломает" Android-смартфоны

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Обновление от Google
Обновление от Google "ломает" Android-смартфоны / Фото из свободных источников

Компания Google выпустила обновление для фирменных сервисов, которое может "сломать" смартфоны на базе Android. Жалобы появились от пользователей мобильных устройств на форуме Reddit.

Об этом сообщает akket.com.

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После установки обновлений много программ от "поискового гиганта" не функционируют должным образом. Больше всего жалоб поступает от владельцев смартфонов Huawei и Honor, но почему страдают именно эти девайсы пока неизвестно.

Владельцы смартфонов на базе Android сообщают, что после установки обновления от Google Play Services у них перестали запускаться приложения. Некоторые из них при запуске просят установить обновление, хотя на смартфоне уже установлена последняя версия программы. А вот такие программы, как например YouTube и Hangouts, продолжают функционировать корректно. Больше всего пользователи жалуются на Google Play, G Home и Android Auto.

Представители компании Google уже признали наличие такой проблемы и пообещали устранить ее в ближайшее время, выпустив новое обновление для сервисов, которое вернет полноценную работоспособность мобильных устройств под управлением различных версий операционной системы Android.

Теги: Техно Android Google Интернет Google Play Приложения
Источник: 24 Канал
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