Насколько много у России "Шахедов": в Воздушных силах объяснили, как оценить угрозу
Почти каждый день Россия не перестает атаковать Украину дронами-камикадзе. Оккупанты изготавливают их сами и получают от Ирана.
О том, какими запасами "Шахедов" владеет Россия, говорит интенсивность ударов по Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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Чем больше использует, тем больше имеет
Игнат говорит, если враг и дальше будет увеличивать количество атак беспилотниками, это означает, что они имеют в наличии достаточное количество. Изготовляют дроны-камикадзе сами и получают на постоянной основе поставки от Ирана.
Кроме того, представитель ВС предположил, что Россия будет использовать дроны против Украины чаще, чем ракеты.
О большом количестве беспилотников у врага свидетельствуют массированные атаки. Одна из них случилась 25 ноября. Тогда оккупанты выпустили 75 "Шахедов". Основным направлением удара была столица.
В то же время крылатые ракеты противник применяет редко. Лишь однажды 8 декабря россияне ударили 19 ракетами. 14 из них сбили силы ПВО.
Использует ли враг новые "Шахеды"
По словам Юрия Игната, оккупанты запускают традиционные ударные беспилотники Shahed 136/131. Об этом свидетельствуют анализ обломков сбитых дронов. Единственными изменениями в дронах-камикадзе, которыми россияне бьют по нашей стране, являются покраска в черный цвет и незначительная модернизация в производстве фюзеляжа. Спикер Воздушных сил отмечает, что оккупанты делают это, чтобы сделать свои беспилотники менее заметными радиолокационно.
Иногда враг использует самостоятельно производимые БАЛА, которые имитируют "Шахеды".
Очередная ночная атака оккупантов: что известно
- В ночь на 17 декабря Россия выпустила 20 "Шахедов" и две ракеты – "Искандер-К" и Х-59.
- Силам ПВО удалось сбить все вражеские цели. Работа по ним проводилась в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Часть "Шахедов" направлялась на Староконстантинов.
- В Херсонской области из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников произошел взрыв в жилом доме. Повреждения получили также другие дома, офисные помещения и два здания СТО.
- В Одесской области обломки "Шахеда" упали в жилом квартале. Начался пожар. Огонь перекинулся на ближние дома, под завалами одного из них нашли тело погибшего мужчины.
- В Хмельнитчине обломки упали на частный дом. К счастью, пострадавших нет.