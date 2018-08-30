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Провести Wi-Fi во всех школах: губернатор Одесской области передал в Кабмин свой вариант закона

23 Читати новину українською
Максим Степанов
Максим Степанов / karachun.com.ua

Максим Степанов передал в Кабмин свой вариант изменений в закон, которые обеспечат все школы страны высокоскоростным интернетом и Wi-Fi.

Соответствующие документы он предоставил министру образования и науки Лилии Гриневич во время ее визита в Одесский регион.

"Доступ к скоростному интернету следует закрепить законодательно – для всех без исключения школ страны. Чтобы это не зависело от председателя областной или районной администрации. Достаточно просто одного управленческого решения. Поэтому мы подготовили свои предложения к законопроекту "О среднем образовании", который разрабатывает МОН. Этот шаг не требует слишком больших средств. А его позитивные последствия будут колоссальными", – подчеркнул Максим Степанов.

Он добавил, что в Одесской области более 99,5% школ обеспечены высокоскоростным Интернетом, хотя в начале 2017 таких было всего 37%. А из областного бюджета в этом году выделили около 7 млн гривен, чтобы во всех школах региона был Wi-Fi.

Губернатор Одесской области предлагает, в частности, среди прочего дополнить статью 51 проекта Закона "О среднем образовании" следующей частью: "С целью повышения уровня инновационной образовательной деятельности, владельцы заведений общего среднего образования обеспечивают на территориях таких заведений высокоскоростной беспроводной публичный доступ к сети Интернет".

Напомним, инициативу по законодательному закреплению нормы о высокоскоростном Интернете и Wi-Fi глава Одесской областной государственной администрации впервые предложил во время августовской Всеукраинской конференции "Новая украинская школа – старт реформы, участие общин", в которой приняли участие президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и представители правительства.

Теги: Новости Украины Образование Кабинет Министров Украины Министерство образования и науки Украины Законодательство Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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