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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прожиточный минимум, медреформа и обмен валют: какие изменения ожидают украинцев с 1 июля

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С 1 июля украинцев ожидает ряд изменений. Связаны они с ежемесячными выплатами, медицинской реформой и банковской системой.

1 июля стартует стартует второй этап медреформы

Теперь врачи будут получать зарплату в соответствии с количеством пациентов. Чем больше человек заключили с доктором договор, тем больше будет его зарплата.

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Вы же, в свою очередь, если уже успели подписать декларацию с семейным врачом, теперь можете рассчитывать на пакет бесплатных анализов. В частности, анализ на общий холестерин, глюкозу крови, общий анализ мочи, тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты и беременность.

Повышение прожиточного минимума

Только на 700 гривен сегодня повышается прожиточный минимум. И теперь он составит 1777 гривен. Это, в свою очередь, изменит размер других выплат. Например, пенсий, алиментов и помощи безработным – они также возрастут.

Нацбанк прекращает чеканку некоторых монет

Нацбанк прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. И хотя в ближайшие годы они еще будут находиться в обращении, будет делаться все возможное, чтобы от копеек избавиться как можно быстрее. Например, в магазинах теперь суммы наличных расчетов за покупки будут округляться.

В банках теперь проще обменять валюту

Проще теперь будет проводить операции по обмену валют. Не пугайтесь, если в банке вам не напечатают квитанцию, ведь отныне вместо бумажных экземпляров квитанций об обмене, банки будут хранить эту информацию в электронной форме. Если же вы все-таки захотите получить документ, вам его обязаны выдать по требованию.

Теги: Новости Украины Медицинская реформа Минимальная зарплата Валюта Банки
Источник: 24 канал
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