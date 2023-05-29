Переворот в Кремле устроит сам Путин, – российский журналист предположил, как это произойдет
В российской элите царят раздор и споры, и это рано или поздно приведет к "дворцовому перевороту" в Кремле. Однако спровоцировать его может случайность.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Он заметил, что Владимир Путин сам себя перехитрит, устроив очень хитрую, как ему может показаться, разводку или комбинацию.
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Все отвернулись от российского диктатора
Но эта комбинация станет для него роковой и он лишится своего трона. Поэтому "дворцовый переворот" в Кремле устроит сам Путин.
Лучшее подтверждение тому то, что Путин уже год и 3 месяца тотально разрушает систему, которую он выстроил. Систему коррупции, кумовства, давления на дружеские соседние страны,
– подчеркнул журналист.
Российский оппозиционный журналист допустил, при каких условиях Путина могут свергнуть: смотрите видео
В Венгрии, Армении, Азербайджане, Казахстане, по мнению Пьяных, и даже раньше в Украине всегда были предатели, купленные Путиным. Но когда "Акела промахнулся", все они от российского диктатора отвернулись.
Они забыли, что взяли у него деньги и сказали, что не знают никакого Путина. Сейчас это повальное явление,
– уверен он.
Поскольку Путин пошел по пути саморазрушения, он обязательно что-нибудь такое сделает, что его просто свергнут. И фактически Путин свергнет сам себя.
Какие настроения царят в российской элиты
- Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Євгений Пригожин своими громкими заявлениями пытается подорвать авторитет Путина. Они заметили, что не зря главарь ЧВК "Вагнера" критикует российского диктатора и минобороны России и вместе с тем хвастается "достижениями" вагнеровцев в Бахмуте. Все это свидетельствует о разочаровании Пригожина в том, что он не получил от Кремля какой-либо обещанной компенсации за призрачные "победы" в Бахмуте.
- Российские пропагандисты также разочаровываются в главе Кремля. Так, президент института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин в эфире российского госканала заявил, что Россия пока не сможет вернуться в Европу. Поэтому, мол, нужно выбрать другое руководство, которое "прекратит эту историю с Украиной" и "выстроит нормальное отношение со странами Европы". После этих слов в эфире канала внезапно сделали паузу.
- В то же время Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов предположил, что в случае смерти российского диктатора в стране-агрессоре может начаться борьба за власть. Однако существует много сценариев развития событий. Скорее всего, начнется восстановление новой конструкции власти в новых реалиях: политических, геополитических и, возможно, географических.