Переворот в Кремле устроит сам Путин, – российский журналист предположил, как это произойдет

В российской элите царят раздор и споры, и это рано или поздно приведет к "дворцовому перевороту" в Кремле. Однако спровоцировать его может случайность.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Он заметил, что Владимир Путин сам себя перехитрит, устроив очень хитрую, как ему может показаться, разводку или комбинацию.

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Все отвернулись от российского диктатора

Но эта комбинация станет для него роковой и он лишится своего трона. Поэтому "дворцовый переворот" в Кремле устроит сам Путин.

Лучшее подтверждение тому то, что Путин уже год и 3 месяца тотально разрушает систему, которую он выстроил. Систему коррупции, кумовства, давления на дружеские соседние страны,

– подчеркнул журналист.

Российский оппозиционный журналист допустил, при каких условиях Путина могут свергнуть: смотрите видео

В Венгрии, Армении, Азербайджане, Казахстане, по мнению Пьяных, и даже раньше в Украине всегда были предатели, купленные Путиным. Но когда "Акела промахнулся", все они от российского диктатора отвернулись.

Они забыли, что взяли у него деньги и сказали, что не знают никакого Путина. Сейчас это повальное явление,

– уверен он.

Поскольку Путин пошел по пути саморазрушения, он обязательно что-нибудь такое сделает, что его просто свергнут. И фактически Путин свергнет сам себя.

Какие настроения царят в российской элиты