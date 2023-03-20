Блинчики с перепелами и оленина: чем угощал Путин Си Цзиньпина

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Встреча состояла из трех частей – публичной, переговоров и обеда в неформальной обстановке.

В сети показали, что было на обед у Путина и Си Цзиньпина. Об этом пишет 24 Канал.

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Чем угощали Си Цзиньпина в Кремле

Среди блюд – закуска из дальневосточных продуктов, блины с перепелом и грибами, уха из стерляди, печорская нельма с овощами и оленина с вишневым соусом.

Из напитков был гранатовый шербет – популярный на Ближнем Востоке и в Южной Азии сладкий прохладительный напиток.



Чем угождали Си Цзиньпину в Москве / Скриншот

А на десерт в меню значится – "Павлова". Можно предположить, что это торт, название которого связано с именем русской примы Анны Павловой.

Но отметим, что рецепт десерта не русский: Новая Зеландия и Австралия до сих пор спорят, кондитеру которой из двух стран он принадлежит.

Си Цзиньпин прибыл в Москву: главное

В Россию 20 марта приехал китайский лидер Си Цзиньпин. Это его первый визит в страну-агрессорку за 4 года. Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин даже не встретил политика.

Заметим, что глава КНР станет первым мировым лидером, который встретится с Путиным после того, как Гаагский трибунал выдал ордер на его арест.

Во время разговора Владимир Путин заявил, что Китай якобы сделал мощный шаг в своем развитии, а китайская система развития достаточно эффективна. Диктатор сказал, что эта система более "эффективна, чем в большинстве стран" и он даже завидует Китаю.

После встречи с российским диктатором Си Цзиньпин проведет разговор с Владимиром Зеленским. Она станет первым прямым контактом глав Китая и Украины с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.