"Следует воспринимать абсолютно серьезно": Туск сделал заявление относительно громких угроз Путина

Кремлевский глава традиционно обратился к Федеральному собранию и в очередной раз отличился возмутительными заявлениями в отношении Украины и Запада. В Польше же обеспокоены последними высказываниями российского диктатора.

Заметим, что Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в четверг, 29 февраля. Диктатор выступил перед парламентариями, дипломатами, судьями и российскими захватчиками, воюющими в Украине.

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Туск выразил обеспокоенность

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал серьезно относиться к заявлениям российского диктатора Владимира Путина, которые тот озвучил в послании к Федеральному собранию.

Политик убежден в том, что слова Путина о том, что Россия вооружается и переводит свою экономику в режим войны, является правдой.

Не только агрессивную риторику, но и объявленные Путиным решения по увеличению самодостаточности России, перевода экономики на военный лад и модернизации армии – все это следует воспринимать абсолютно серьезно,

– заявил Туск.

Как отметил польский премьер, Европа должна понимать, что "гонка вооружений", которые Россия навязывает миру, обязывает западные страны готовиться в военном плане к потенциальным угрозам.

Он подытожил, что Евросоюз должен принимать решения, которые сбалансируют военный потенциал России, а также сделают Европу лучше подготовленной к "плохим сценариям".

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