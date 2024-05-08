Станет последним решением в жизни: что ждет Путина, если он применит ядерное оружие

Владимир Путин заявил о необходимости проведения учений, касающихся использования ядерного оружия. Такой аргумент Россия применяет для запугивания и манипуляций странами Запада. Мир понимает, что это не обоснованный шантаж, однако пытается решить любой конфликт, не поднимая тему о ядерных ударах.

Об этом рассказал 24 Каналу писатель, публицист, общественный деятель, российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов, отметив, если Путин нанесет ядерный удар по территории любой страны НАТО, то ответ от США будет мгновенным. Соединенные Штаты Америки уже давно дали понять, что Россия превращается в радиоактивную пыль в случае агрессии.

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"На Западе за арсеналами своего оружия регулярно ухаживают, в отличие от России, где уход лишь на бумаге. У Путина нет рабочего боевого вооружения, которого бы действительно боялся Запад", – сказал Мурзагулов.

Почему Запад ведется на шантаж России

Оппозиционер заметил, что западные партнеры Украины не хотят даже предполагать возможность применения российских ядерных ракет на своей территории. Не важно насколько они несовершенны – вступать в ядерную войну никто не хочет.

Пока Путин их (страны НАТО – 24 Канал) не загонит в тупик и не заставит нажать на "красную кнопку" – они не задействуют ее. Запад не хочет, чтобы были какие-то потрясения, потому что это большой удар по бизнесу,

– отметил Ростислав Мурзагулов.

Применение ядерного оружия может вызвать коллапс западной экономики, что кардинально все поменяет. Партнеры Украины до последнего момента будут пытаться урегулировать вероятное обострение ситуации с Россией другими способами.

Конечно, Путин блефует. Если он применит ядерное оружие по какой-то из страны НАТО, то это может стать последним, что он сделает в своей жизни,

– предположил Мурзагулов.

Он также добавил, что страны НАТО не хотят создавать никакой угрозы, поэтому, к сожалению, идут на поводу этого необоснованного шантажа Путина.

Ядерный шантаж России: основное