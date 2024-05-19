Был полным провалом на должности: американский генерал объяснил, что означает увольнение Шойгу
В России Владимир Путин решил во время острой фазы войны заменить главу министерства обороны Сергея Шойгу на экономиста Андрея Белоусова. Накануне увольнения Шойгу его заместитель был арестован за получение взятки.
Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес сказал 24 Каналу, что Путин ценит в подчиненных личную преданность. Его с Шойгу связывает близкая дружба, поэтому к этому шагу главу Кремля подтолкнули очень серьезные просчеты экс-министра обороны на своей должности.
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По-настоящему не уволили
Причина увольнения Сергея Шойгу, по мнению генерала-лейтенанта США в отставке, в его некомпетентности и коррупции.
В России будут терпеть коррупцию до тех пор, пока имеешь компетенцию. А Шойгу был полным провалом на посту министра обороны, и коррупция была разоблачена. Однако не думаю, что его действительно, по-настоящему уволили,
– заметил он.
Шойгу перевели на другую, однако очень важную должность – секретаря Совета безопасности России.
Поскольку Путин имеет давние личные отношения с Шойгу, он, по словам Ходжеса, лично извлекал пользу из большей части коррупции Шойгу.
В то же время новый министр обороны Андрей Белоусов, который имеет экономический бэкграунд, это сигнал о том, что Россия пытается продолжить переход экономики на военные рельсы,
– уверен он.
Также Путин назначил Николая Патрушева, который занимал должность секретаря Совета безопасности, личным помощником. Однако Ходжес считает, что пока рано предсказывать, какие будут последствия этого назначения.
Пока Путин будет продолжать войну
Ранее генерал-лейтенант США в отставке отмечал, что не надо бояться возможного краха российской власти. Он считает вероятным, что режим России может рухнуть.
Сегодня в России есть много людей чрезвычайно недовольных теми потерями, которые несет Россия в войне. Также есть олигархи, которые до сих пор зарабатывают много денег. Поэтому так важно Западу и в дальнейшем вводить санкции и придерживаться их выполнения.
"Успех Украины на поле боя, оттеснение россиян к границам 1991 года, создаст другую динамику в России. Однако пока Путин думает, что он все еще может победить, что Украина не сможет выстоять, а Запад устанет, он будет продолжать войну", – отметил Бен Ходжес.
В России произошли значительные перестановки во власти
- После пятой инаугурации на президентский пост Владимир Путин решил сделать ротацию в правительстве, своей администрации и других властных структурах.
- Самой громкой стала отставка с должности министра обороны Сергея Шойгу. Хотя кресло под ним зашаталось раньше, когда был арестован его заместитель Артем Иванов, которого обвиняют в получении взятки. Уже после отставки Шойгу был задержан еще один высокопоставленный чиновник минобороны – глава управления кадрами Юрия Кузнецова. Его тоже подозревают в коррупции.
- Вместо Шойгу главой министерства обороны стал экономист Андрей Белоусов, которого считают значительно компетентнее Шойгу. Однако советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что Белоусову дают слишком много авансов. По мнению Подоляка, тот является "банальным помощником Путина, не более".
- Также Путин уволил с должности секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и назначил его своим помощником. В то же время новым секретарем Совбеза стал Шойгу.