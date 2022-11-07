Пригожин создает "народное ополчение" в приграничных областях: что происходит в России

В России наблюдаются центробежные тенденции, уже непосредственно касающиеся силового блока страны. В Кремле настолько увлеклись войной против Украины, что не учитывают потенциальные опасности, которые подрывают основу режима Путина.

Новыми "мобилизационными" инициативами в России растет вероятность внутренних мятежей и восстаний. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Путин совершает ошибки

Эксперт отметил, что ситуация вокруг "ополчений" и "батальонов" в России – это действительно то, что "должно похоронить путинский режим и Россию в той форме, в которой она существует".

Всегда в русской истории любой монарх, царь или деспот пытался носить ростки того, что нужно вооружить людей, создать некие "ополчения" и "отряды территориальной обороны". На России это всегда была угроза, потому что бунты там чрезвычайно кровавые и, как правило, обращены против власти и царя.

– объяснил обозреватель.

По его словам, в России происходят такие вещи, когда есть движение к "ополченцам", "опричнине" и "атаманщине", что только поощряется Кремлем сейчас.

"Сам Путин это в целом поддерживает. Я думаю, что он настолько уж погряз в войне против Украины и одержим этой тематикой, что уже даже не замечает, какие роковые ошибки он совершает", – добавил аналитик.

По его мнению, такие подходы были бы действенными в Украине, так как в украинцах царит "свободный дух", казачество и свобода – это всегда те вещи, которые имели ценность и сегодня для украинского народа.

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Фрагментированная армия

Специалист указал, что разговоры о создании "ополчения" начались после выступления Путина 30 сентября.

Путин выступал в Кремле и сказал, что он дает высшие государственные награды "Мотороле", "Гиви" и Захарченко – террористам и убийцам, которые были на оккупированной территории так называемой ДНР. После этого начались разговоры о том, что Пригожин хочет создать какой-то свой отряд, сейчас есть информация, что Гиркин не прочь создать нечто подобное и т.д.

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, такие формирования могут стать так называемыми отрядами имени "Стеньки Разина", "которые всегда устраивали бунты и восстания в России".

"Этим хочет воспользоваться Пригожин. Его цель, как минимум – сесть в кресло министра обороны вместо Шойгу. Они сейчас ведут "войну" – как медийную, так и не медийную. Далее он может использовать "ополченцев" и мобилизованных, иметь на них опору и пойти фактически для того, чтобы свергнуть российско-московские власти и установить некий режим "хунты", – убежден политолог.

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Он констатировал, что косвенно это будет сводиться к тому, что "Украина наступает и НАТО "у ворот".

"Цели становятся все более понятными, что свидетельствует о том, что Путин теряет управляемость процессом в своей централизованной системе, которая уже не так централизована", – резюмировал обозреватель.

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