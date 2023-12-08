Адаптируемся к условиям: как зима влияет на работу БПЛА на фронте
С похолоданием работа украинских защитников на фронте значительно усложнилась. В частности, перед новым вызовом предстали операторы беспилотников.
Командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным "Абдула" рассказал 24 Каналу, как погодные условия влияют на дроны. По его словам, эта зима – первый опыт, потому что в прошлом году так много FPV-дронов не использовали.
Вашему вниманию Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян
Так, из-за холодов очень быстро разряжаются аккумуляторы, а потому трудно предсказать, сколько БПЛА пробудет в воздухе. Кроме того, если возникает влажность, обмерзает оптика.
Но адаптируемся – уже удается работать в тех условиях, в которых еще неделю назад не смогли бы работать. Я думаю, что мы адаптируемся раньше, чем зима закончится,
– отметил Волохов.
Теперь тяжелее всего пехоте
"Если говорить о пехоте, которая находится на передовой линии, то для них это сверхсложные условия. Все обмерзает, большие проблемы с логистикой, трудно доставить боеприпасы, воду, горячую еду", – констатировал Волохов.
Более того, использование генераторов или буржуек может демаскировать позиции защитников. Как правило, это приводит к повышенной активности вражеской артиллерии.
Россияне модернизируют "Шахеды": последние новости
- Оккупанты устанавливают на свои дроны украинские SIM-карты. Благодаря сотовой сети враг может более эффективно маневрировать, изменяя координаты в реальном времени.
- Кроме того, россияне начали запускать на Украину дроны с термобарическим зарядом. Такая боевая часть предназначена для поражения закрытых помещений и от нее трудно укрыться.
- К тому же враг красит свои дроны в черный цвет. Это значительно усложняет их обнаружение ночью, но украинская ПВО может справиться.