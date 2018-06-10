Работники госбанка воровали деньги переселенцев в безумных размерах
На Днепропетровщине разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен вынужденных переселенцев.
Противоправный механизм придумала в. о. управляющего отделением банка, сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники "пользовались" оформленными, но не выданным картам клиентов – вынужденных переселенцев. Чиновники самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги.
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Когда клиенты банка обращались с заявлением о пропаже денег со счета, то чиновницы выдавали наличные, которые снимали с любого другого карточного счета клиентов банка,
– пояснили в СБУ.
Чиновники банка успели незаконно присвоить более полумиллиона гривен. Обвинительный акт в отношении руководителя отделения уже направили в суд.