Работники госбанка воровали деньги переселенцев в безумных размерах

На Днепропетровщине разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен вынужденных переселенцев.

Противоправный механизм придумала в. о. управляющего отделением банка, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники "пользовались" оформленными, но не выданным картам клиентов – вынужденных переселенцев. Чиновники самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги.

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Когда клиенты банка обращались с заявлением о пропаже денег со счета, то чиновницы выдавали наличные, которые снимали с любого другого карточного счета клиентов банка,

– пояснили в СБУ.

Чиновники банка успели незаконно присвоить более полумиллиона гривен. Обвинительный акт в отношении руководителя отделения уже направили в суд.