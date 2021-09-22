На заседании 22 сентября народные депутаты проголосовали за проекты постановлений о назначении внеочередных выборов сразу в нескольких населенных пунктах.

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В частности, 31 октября 2021 года пройдут внеочередные выборы

  • Покровского сельского головы Никопольского района Днепропетровской области;
  • Степовского сельского головы Николаевского района Николаевской области;
  • Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области.

А 27 марта 2020 года состоятся выборы

  • Новогуйвинского поселкового головы Житомирского района Житомирской области;
  • Озернянского сельского головы Тернопольского района Тернопольской области.