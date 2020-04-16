Рада одобрила изменения в закон О местном самоуправлении: подробности

Во втором чтении депутаты парламента одобрили внесение изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине". Это важнейший законопроект для завершения децентрализации и проведения местных выборов.

За соответствующий законопроект проголосовали ... депутатов. Текст законопроекту №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" опубликован на сайте парламента.

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"Целью законопроекта является предоставление правительству на законодательном уровне права принимать решения по определению административных центров и территорий территориальных общин, а также подавать в Верховную Раду Украины проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов", - говорится в пояснительной записке.

В первом чтении законопроект одобрили 17 января 2020 года. Тепер Кабмин сможет внести новый проект административного устройства страны, а это важно для продолжения децентрализации и проведения местных выборов в 2020 году.

Чем важен закон

Дает возможность правительству принять необходимые решения по утверждению административно-территориального устройства на уровне общин и районов: вводит понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины.

и территории территориальной общины. Предлагает до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины, уполномочить Кабмин определять административные центры и территории территориальных общин.

и территории территориальных общин. Позволяет подавать в Верховную Раду Украины проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.



Что такое децентрализация?

Передача полномочий и финансов от центральной государственной власти как можно ближе к людям - органам местного самоуправления. Реформа децентрализации предполагает, что сельские, поселковые, городские советы и их исполкомы должны иметь широкие полномочия и достаточно денег, чтобы быть самостоятельно решать все местные вопросы и нести за это ответственность.