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      Рада таки создаст ВСК относительно трагедии в Одессе: на каких условиях

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      Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года
      Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года / Радио Свобода

      Нардепы инициируют комиссию по расследованию, но не на условиях, которые предлагала ранее фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь". Накануне депутаты от ОПЗЖ из-за этого вопроса даже устроили в Раде потасовку с нардепами от "Слуги народа".

      Дело в том, что 30 октября в парламенте не поддержали проект постановления о создании соответствующей ВСК, предложенный ОПЗЖ. После провального голосования в сессионном зале началась потасовка между депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Слуги народа".

      Читайте также: ГБР открыло дело против Парубия из-за трагедии 2 мая в Одессе: детали

      Потасовка между нардепами от ОПЗЖ и "Слуги народа": видео

      Ситуацию на своей странице в фейсбук прокомментировал парламентарий от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

      Рада не поддержала создание следственной комиссии, инициированной фракцией ОПЗЖ по расследованию трагедии в Одессе. Представители ОПЗЖ отреагировали в своем стиле, устроили потасовку в зале парламента, обзывали "слуг народа" "фашистами". А теперь скажу больше. Мы безусловно будем инициировать создание такой комиссии,
      – подчеркнул он.

      В то же время, Ткаченко объяснил, на каких условиях будет создана такая комиссия.

      Расследование будет:

      • По поводу конкретного факта гибели людей;
      • По поводу того, кто допустил и способствовал призывам к сепаратизму;
      • По поводу того, кто пригласил российские войска и сторонников "русского мира" в Украину.

      Именно две последние перечисленные ситуации на самом деле спровоцировали трагические события не только в Одессе, но и в других украинских городах.

      Люди, которые готовы были вывешивать триколор на местных советах, в том числе и в Одессе, не имеют морального права руководить процессом расследования. Кроме того, расследование должно произойти относительно них также, в том числе касательно "кремлевской колонны", которая имеет свое представительство в нынешней Раде,
      – отметил Ткаченко.

      Что известно о событиях в Одессе 2 мая?2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборанты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояния переместились на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев сбежали в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись дымом. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.

      По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.

      За все эти годы ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Новости Одессы Столкновения в Одессе
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