Ради выезда Порошенко из аэропорта его охрана перекрыла движение
Источник:телеграм "Дом"
Петр Порошенко утром 17 января вернулся в Украину. Ради выезда пятого президента из аэропорта "Жуляны" его охрана перекрыла движение.
Порошенко уже уехал из аэропорта. Он направляется в Печерский районный суд, где начнется заседание по так называемому "угольному делу", в котором он фигурирует.
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Для выезда Порошенко перекрывали движение
Для того чтобы политик покинул аэропорт, его охрана перекрывала движение. Людей просили дать дорогу машине, в которой ехал пятый президент.
Охрана Порошенко перекрывала движение возле аэропорта: смотрите видео
Однако после того, как Порошенко покинул территорию аэродрома, людей, вероятно, не предупредили об этом. Pavlovsky News сообщает, что на поклонников политика с кулаками и нецензурными словами набросилась женщина. Ей не понравилось перекрытие дороги.
В результате разблокировать проезжую часть удалось благодаря приезду сотрудников полиции.
Женщина набросилась на поклонников Порошенко: смотрите видео (18+)
Внимание: содержит нецензурную лексику
Порошенко вернулся в Украину: коротко
- Утром 17 января Петр Порошенко прибыл из Варшавы в аэропорт Жуляны. Его сопровождали супруга, нардепы из "Евросолидарности" и журналисты.
- Во время прохождения пятым президентом паспортного контроля возникли затруднения. Пограничники забрали его паспорт и 15 минут его не отдавали.
- Представители Государственного бюро расследований пытались вручить политику повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Однако он отказался взять их.
Дело Порошенко: основное
- ГБР 20 декабря 2021 года сообщило о подозрении в государственной измене. Политик является фигурантом так называемого "угольного дела".
- По версии следствия, Порошенко в 2014-2015 годах использовал свои полномочия главы государства, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Зато подписал по требованию России договор на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса, которыми руководят российские боевики. Другой фигурант этого дела – пророссийский нардеп Виктор Медведчук.
- 17 декабря детективы ГБР пытались вручить пятому президенту повестку. Однако он сбежал от следователей, просто сев в авто. Впоследствии нардеп улетел за границу в "поездку, которую давно планировал". В то же время, ГБР утверждает, что Порошенко приобрел билеты на самолет после того, как ему пытались вручить повестку.
- 23 декабря нардеп не пришел по вызову. Он записал видеообращение, в котором сообщил, что находится за границей и вернется в середине января 2022 года.
- 6 января появилась информация о том, что Печерский райсуд наложил арест на имущество Порошенко.
- По информации "Слідства.Інфо", политик перед арестом имущества переписал корпорацию Roshen на своего сына.
- Сам Порошенко убежден, что его не арестуют, потому что якобы нет оснований.