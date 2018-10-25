Радио МАКСИМУМ запустилось в Днепре: на какой волне искать хорошее настроение

Невероятная новость! В Днепре начала вещание самая позитивная радиостанция – Радио МАКСИМУМ. Отныне жителям города ежедневно гарантированно настроение на МАКСИМУМ на волне 107,7.

"Самый популярный вопрос: "А когда же вы запуститесь в Днепре?". И вот мы это сделали. Радио МАКСИМУМ – это, в первую очередь, радиостанция хорошего настроения, поэтому мы знаем, что жители Днепра будут улыбаться вместе с нами каждый день. Настраивайтесь на волну 107,7, мы вас удивим", – рассказал продюсер радиостанции Слава Демин.

Что вас ждет Радио МАКСИМУМ:

Шутки от Сергея Притулы и Варьяты-шоу

Прогноз погоды от звезды Playboy Даши Астафьевой

Шутки от Братьев Шумахеров

30, 50 и рекордные 100 минут музыки без рекламы

Ежечасные " актуальные новости"

Каждый час рубрика " Прикол на Максимум"

Каждый вечер с 20:00 до 21:00 "Супердискотека 90-х"

Радио МАКСИМУМ теперь и в Днепре! С нами настроение на МАКСИМУМ!





Слушайте Радио МАКСИМУМ в своем городе: