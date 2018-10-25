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      Радио МАКСИМУМ запустилось в Днепре: на какой волне искать хорошее настроение

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      Радио МАКСИМУМ запустилось в Днепре: на какой волне искать хорошее настроение

      Невероятная новость! В Днепре начала вещание самая позитивная радиостанция – Радио МАКСИМУМ. Отныне жителям города ежедневно гарантированно настроение на МАКСИМУМ на волне 107,7.

      "Самый популярный вопрос: "А когда же вы запуститесь в Днепре?". И вот мы это сделали. Радио МАКСИМУМ – это, в первую очередь, радиостанция хорошего настроения, поэтому мы знаем, что жители Днепра будут улыбаться вместе с нами каждый день. Настраивайтесь на волну 107,7, мы вас удивим", – рассказал продюсер радиостанции Слава Демин.

      Что вас ждет Радио МАКСИМУМ:

      • Шутки от Сергея Притулы и Варьяты-шоу
      • Прогноз погоды от звезды Playboy Даши Астафьевой
      • Шутки от Братьев Шумахеров
      • 30, 50 и рекордные 100 минут музыки без рекламы
      • Ежечасные " актуальные новости"
      • Каждый час рубрика " Прикол на Максимум"
      • Каждый вечер с 20:00 до 21:00 "Супердискотека 90-х"

      Радио МАКСИМУМ теперь и в Днепре! С нами настроение на МАКСИМУМ!

      Слушайте Радио МАКСИМУМ в своем городе:

      • Киев – 94,2
      • Львов – 102.1
      • Днепр – 107,7
      • Одесса – 107.4
      • Харьков – 104.0
      • Ивано-Франковск – 104.7
      • Тернополь – 88.1
      • Запорожье – 101.8
      • Ровно – 90.0
      • Луцк – 88.7
      • Кропивницкий – 104,2
      • Черкассы – 101,0
      • Полтава – 92,4
      • Славское – 102,1
      Теги: Новости Украины Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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