Радио МАКСИМУМ запустилось в Днепре: на какой волне искать хорошее настроение
Невероятная новость! В Днепре начала вещание самая позитивная радиостанция – Радио МАКСИМУМ. Отныне жителям города ежедневно гарантированно настроение на МАКСИМУМ на волне 107,7.
"Самый популярный вопрос: "А когда же вы запуститесь в Днепре?". И вот мы это сделали. Радио МАКСИМУМ – это, в первую очередь, радиостанция хорошего настроения, поэтому мы знаем, что жители Днепра будут улыбаться вместе с нами каждый день. Настраивайтесь на волну 107,7, мы вас удивим", – рассказал продюсер радиостанции Слава Демин.
Что вас ждет Радио МАКСИМУМ:
- Шутки от Сергея Притулы и Варьяты-шоу
- Прогноз погоды от звезды Playboy Даши Астафьевой
- Шутки от Братьев Шумахеров
- 30, 50 и рекордные 100 минут музыки без рекламы
- Ежечасные " актуальные новости"
- Каждый час рубрика " Прикол на Максимум"
- Каждый вечер с 20:00 до 21:00 "Супердискотека 90-х"
Радио МАКСИМУМ теперь и в Днепре! С нами настроение на МАКСИМУМ!
Слушайте Радио МАКСИМУМ в своем городе:
- Киев – 94,2
- Львов – 102.1
- Днепр – 107,7
- Одесса – 107.4
- Харьков – 104.0
- Ивано-Франковск – 104.7
- Тернополь – 88.1
- Запорожье – 101.8
- Ровно – 90.0
- Луцк – 88.7
- Кропивницкий – 104,2
- Черкассы – 101,0
- Полтава – 92,4
- Славское – 102,1
Источник: 24 Канал
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