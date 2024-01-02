Последствия были бы катастрофические, – Залужный о сбивании всех "Кинжалов", запущенных Россией
Источник:Валерий Залужный
Во время массированной атаки 2 января россияне запустили 10 ракет типа "Кинжал" по Украине. Все эти гиперзвуковые вражеские цели успешно сбила украинская противовоздушная оборона.
В то же время последствия были бы ужасающими, если бы наше государство не имело возможности сбивать российские "Кинжалы". Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.
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Залужный сказал, что было бы, если бы "Кинжалы" достигли своей целиОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что в этом году Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили 10 из 10 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Это удалось сделать с помощью системы Patriot, предоставленной нашему государству западными партнерами.
Это рекорд. Если ракеты поразят цель, то последствия будут катастрофическими.
– подчеркнул генерал.
Залужный также поблагодарил наших партнеров за средства противовоздушной обороны. В то же время, он предостерег, что нет оснований полагать, что враг остановится на этой атаке, поэтому нашему государству нужно больше систем ПВО и ПРО и боеприпасов к ним.
Россияне массированно обстреляли Украину ракетами
- Утром 2 января российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву, запустив ракеты разного типа, в том числе и "Кинжалы". В столице в результате вражеской атаки пострадали не менее 27 человек и погибла 86-летняя женщина.
- Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что во время массированной атаки Украины 2 января российские захватчики выпустили 99 средств воздушного нападения. Нашим военным удалось уничтожить 72 воздушных целей, в том числе и все запущенные ракеты типа "Кинжал".
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что этот массированный ракетный обстрел имел свои определенные особенности по сравнению с предыдущим. В частности, крылатые ракеты не летели на этот раз по прямой, а заходили с разных направлений, чтобы запутать нашу систему противовоздушной обороны.