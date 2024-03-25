Ракеты России над странами НАТО надо сбивать, – в МИД Литвы ответили на заявления Польши

Российская ракета 24 марта залетела на 39 секунд на территорию Польши, однако тогда военные страны решили не сбивать это оружие оккупантов. В МИД Литвы отреагировали на это решение поляков.

В частности, там отметили, что нельзя мириться с нарушениями воздушного пространства стран НАТО российской ракетой. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает 24 Канал.

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В МИД Литвы высказались о залете ракеты России в Польшу

Ландсбергис отметил, что один раз залет вражеской ракеты на страны НАТО действительно может быть ошибкой. Но если, по его словам, страны-члены Альянса позволят этому повториться, это будет расценено как поощрение.

Поэтому мы должны изменить наше отношение и послать очень четкий сигнал, что если такое повторится, то ракеты или беспилотники будут сбиты,

– заявил латвийский министр.

В то же время он напомнил, что нарушение российскими ракетами воздушного пространства Польши происходит уже не впервые. Кроме того, по словам Ландсбергиса, уже было несколько случаев нарушения воздушного пространства Румынии.

Российская ракета залетела на территорию Польши 24 марта