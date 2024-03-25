Ракеты России над странами НАТО надо сбивать, – в МИД Литвы ответили на заявления Польши
Российская ракета 24 марта залетела на 39 секунд на территорию Польши, однако тогда военные страны решили не сбивать это оружие оккупантов. В МИД Литвы отреагировали на это решение поляков.
В частности, там отметили, что нельзя мириться с нарушениями воздушного пространства стран НАТО российской ракетой. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает 24 Канал.
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В МИД Литвы высказались о залете ракеты России в Польшу
Ландсбергис отметил, что один раз залет вражеской ракеты на страны НАТО действительно может быть ошибкой. Но если, по его словам, страны-члены Альянса позволят этому повториться, это будет расценено как поощрение.
Поэтому мы должны изменить наше отношение и послать очень четкий сигнал, что если такое повторится, то ракеты или беспилотники будут сбиты,
– заявил латвийский министр.
В то же время он напомнил, что нарушение российскими ракетами воздушного пространства Польши происходит уже не впервые. Кроме того, по словам Ландсбергиса, уже было несколько случаев нарушения воздушного пространства Румынии.
Российская ракета залетела на территорию Польши 24 марта
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши в 4:23 утра по местному времени 24 марта. По словам военных, ракета находилась на польской территории в течение 39 секунд.
- До этого польские военные сообщили о росте активности российской авиации дальнего радиуса действия в ночь на 24 марта. В качестве меры предосторожности, Польша подняла в небо свои самолеты.
- В своем заявлении советник министра обороны Польши Мечислав Бенек заявил, что Польша имеет возможность перехватить российскую ракету. Бенек подчеркнул, что такие действия были бы предприняты, если бы российская крылатая ракета залетела глубже в польское воздушное пространство.
- В то же время в МИД Польши отметили, что будут требовать от России объяснений относительно залета их ракеты на территорию страны. Кроме того, представитель МИД страны Павел Вронский прежде всего призвал Россию прекратить воздушные террористические атаки на жителей и территорию Украины.
- Однако российский посол в Польше Сергей Андреев отказался идти в МИД страны после пролета ракеты. По словам россиянина, Варшава якобы не предоставила достаточной доказательной базы по российской ракете.