Россияне спешат нанести удары: с чем связан массированный ракетный обстрел Украины

Россия 21 сентября совершила один из самых масштабных за последние месяцы обстрелов Украины. Эта атака может свидетельствовать о том, что враг готовится к обстрелам украинской критически важной инфраструктуры.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что оккупанты активизировали атаки, ведь напуганы успешными операциями ГУР по поражению их ракетоносителей.

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Комплексная месть

Россия постоянно наносит террористические удары либо по портовой инфраструктуре, либо по мирным объектам, либо по "складам с ракетами Storm Shadow", которые оккупанты, по их отчетам, "уничтожают" каждую ночь. А теперь еще и возобновили обстрелы по энергетическим объектам.

Эти удары россиян связаны с комплексной местью за удачные атаки по критически важным для них объектам,

– отметил политтехнолог.

Когда в прошлом году россияне по инициативе Сергея Суровикина начали обстрелы энергетических объектов, у Украины не было и половины систем ПВО, которые есть сейчас.

Судя по количеству сбитых ракет, а Воздушные Силы ликвидировали 36 из 43 единиц, это серьезный показатель для украинских систем ПВО. Не все ракеты удается сбить. Но с точки зрения качества систем противовоздушной обороны, Украина гораздо лучше сейчас готова к таким атакам врага,

– подчеркнул Тизенгаузен.

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Прячут ракетоносители

Оккупанты именно сейчас спешат нанести как можно больше ударов по Украине, потому что неизвестно, сколько у них останется ракетоносителей за 1 – 2 месяца. Ведь только за последние недели российский флот понес значительные потери. В частности поражение получила их подлодка, носитель "Калибров" "Ростов-на-Дону".

В последнее время российские ракетоносители очень редко появляются в акватории Черного моря. После удачных операций ГУР по "вышках Бойко", острову Змеином, системах ПВО во временно оккупированном Крыму россияне не так дерзко действуют в Черном море.

"Россияне понимают, что их ракетоносители могут быть поражены в любой момент. К тому же сразу несколько. А потому они пытаются максимально отстрелять накопившие ракеты", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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Оккупанты совершили массированный обстрел Украины, применив 43 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Враг выпускал ракеты из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района западнее Энгельса в Саратовской области России.

Однако силам ПВО вместе с зенитными ракетными войсками, истребительной авиацией Воздушных сил, подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны и других средств удалось ликвидировать 36 вражеских ракет. Кроме того, россияне ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300.

В Киевской области обломки ракеты упали на завод Pepsi, в результате чего вспыхнул пожар. Есть раненые. Также обломки ракет упали в нескольких районах Киева – Голосеевском, Святошинском, Дарницком. Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, а также ранены, в частности – 9-летняя девочка.

Под ракетными обстрелами оказалась Львовщина. В Дрогобычском районе произошло попадание в частности в промышленный объект.

А в Черкассах от обломков ракеты разрушилось здание отеля.