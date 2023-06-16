В Кривом Роге простились с 22-летними супругами, которые Россия убила ракетным ударом

Давид и Оксана Эпельманы погибли в результате ракетного удара, который Россия нанесла по Кривому Рогу. В интернете появились щемящие кадры с места событий.

В Кривом Роге провели в последний путь Давида и Оксану Эпельманов. Прощание состоялось в Храме иконы Божией Матери в пятницу, 16 июня, через 3 дня после ночной ракетной атаки россиян на Кривой Рог.

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Что известно об Эпельманах

Давид и Оксана Эпельманы были сверстниками. Им обоим было по 22 года. Они поженились в прошлом году. 3 июня супруги праздновали годовщину свадьбы. А через 10 дней российские оккупанты забрали у них жизнь. Молодые люди жили на 1 этаже дома, в который попала вражеская ракета. Они проживали отдельно от родителей.

Многие люди пришли, чтобы попрощаться / Фото "Свои | Кривой Рог"

Молодые люди помогали украинским защитникам. Они, например, плели маскировочные сетки для ВСУ. Оксана была единственным ребёнком в семье. Супруги мечтали о детях. Молодожены имели педагогическое образование. Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил, что девушка работала в 108 гимназии учительницей младших классов. Сотни людей пришли проститься с парой.

Прощание с 22-летней супругой Эпельманов / Фото "Суспильне Днепр"



Прощальная церемония в Храме иконы Божией Матери / Фото "Первый Городской. Кривой Рог"



Подробности ракетной атаки 13 июня