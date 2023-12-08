Может ли Россия запустить большую волну ракет: оперативная сводка от Свитана
Россия продолжает накапливать ракетный потенциал для ударов. Между тем, впервые после долгого перерыва российские бомбардировщики Ту-95МС атаковали Украину ракетами.
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что Россия хочет накопить количество ракет до неприкосновенного запаса.
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Насколько массированной может быть ракетная атака
Свитан считает, что 8 декабря россияне могли запустить 20 крылатых ракет, поскольку бомбардировщики Ту-95МС сейчас носят по 2 ракеты. Соответственно, одна из них могла не долететь.
Он отметил, что оккупанты давно не наносили ракетные удары с бомбардировщиков Ту-95МС. Ведь Россия пытается накопить количество ракет до неприкосновенного запаса.
Частями будут однозначно сбрасывать, небольшими волнами,
– предполагает полковник запаса.
По его мнению, большую волну ракет россияне могут запустить только под какой-нибудь праздник или информационный поток. Так что в среднем возможно применение 20 – 30 ракет. Если добавить еще и "Шахеды", то в общей сложности может быть 40 – 50 воздушных целей.
Куда Россия чаще всего запускает "Шахеды"
Полковник отметил, что россияне часто атакуют "Шахедами" именно Староконстантинов в Хмельницкой области, потому что прекрасно знают, что там расположена авиабаза. В 2018 году на этом аэродроме выполняли боевые задания и садились самолеты F-15.
По его словам, россияне думают, что после получения истребителей F-16 мы будем размещать их на этой базе, и пытаются сейчас как-то добраться до инфраструктуры. Однако в Украине есть еще немало аэродромов.
А в Староконстантинове достаточно серьезная система ПВО,
– заметил Свитан.
Поэтому, добавил летчик-инструктор, оккупанты пытаются как-то ее пробить. Мы же увеличили количество мобильных групп для уничтожения "Шахедов".
Ракетная атака на Украину: последние новости
- Россия возобновила ракетные обстрелы из стратегической авиации. Утром 8 декабря бомбардировщики Ту-95МС нанесли удар по Украине. Наша ПВО уничтожила 14 крылатых ракет. Значительное количество сбили недалеко от Киева. Также воздушные цели уничтожали в Днепропетровской области.
- В Днепропетровской области под удар попал Павлоградский район. Глава ОВА Сергей Лысак рассказал, что в результате обстрела погиб один человек, еще несколько были травмированы.
- В Минэнерго отреагировали на ракетную атаку. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сказала, повлиял ли этот обстрел на работу энергосистемы. Она также подчеркнула, что министерство готовится к непредсказуемому поведению противника.