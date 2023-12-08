Может ли Россия запустить большую волну ракет: оперативная сводка от Свитана

Россия продолжает накапливать ракетный потенциал для ударов. Между тем, впервые после долгого перерыва российские бомбардировщики Ту-95МС атаковали Украину ракетами.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что Россия хочет накопить количество ракет до неприкосновенного запаса.

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Насколько массированной может быть ракетная атака

Свитан считает, что 8 декабря россияне могли запустить 20 крылатых ракет, поскольку бомбардировщики Ту-95МС сейчас носят по 2 ракеты. Соответственно, одна из них могла не долететь.

Он отметил, что оккупанты давно не наносили ракетные удары с бомбардировщиков Ту-95МС. Ведь Россия пытается накопить количество ракет до неприкосновенного запаса.

Частями будут однозначно сбрасывать, небольшими волнами,

– предполагает полковник запаса.

По его мнению, большую волну ракет россияне могут запустить только под какой-нибудь праздник или информационный поток. Так что в среднем возможно применение 20 – 30 ракет. Если добавить еще и "Шахеды", то в общей сложности может быть 40 – 50 воздушных целей.

Куда Россия чаще всего запускает "Шахеды"

Россия использует Ту-95 для ракетных обстрелов Украины. С этих бомбардировщиков враг запускает крылатые ракеты типа Х-555 и Х-101. Ракета Х-101 весит ориентировочно 2200 – 2400 килограммов. Она одна из самых дорогих российских ракет, приблизительная стоимость – 13 миллионов долларов. Это вдвое дороже ракеты "Калибр".

Полковник отметил, что россияне часто атакуют "Шахедами" именно Староконстантинов в Хмельницкой области, потому что прекрасно знают, что там расположена авиабаза. В 2018 году на этом аэродроме выполняли боевые задания и садились самолеты F-15.

По его словам, россияне думают, что после получения истребителей F-16 мы будем размещать их на этой базе, и пытаются сейчас как-то добраться до инфраструктуры. Однако в Украине есть еще немало аэродромов.

А в Староконстантинове достаточно серьезная система ПВО,

– заметил Свитан.

Поэтому, добавил летчик-инструктор, оккупанты пытаются как-то ее пробить. Мы же увеличили количество мобильных групп для уничтожения "Шахедов".

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