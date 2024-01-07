Мы дали недостаточно, – генерал США ответил, что нужно Украине для эффективной защиты неба

7 января 2024, 09:16
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Источник:

"Радио Свобода"

Филипп Бридлав, бывший командующий войсками НАТО в Европе, отметил необходимость увеличения помощи Украине. По его словам, наше государство нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны для эффективной защиты неба от ракетных атак.

В ответе на вопрос о потребностях украинского ПВО генерал Бридлав констатировал, что Украина использует предоставленные Западом системы с умом, но для защиты всей территории страны требуется гораздо больше установок. Он отметил важность датчиков, радаров и систем управления, которые сделают оборону более устойчивой.

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Украина нуждается в большем количестве ПВО

Как отметил Бридлав, предоставленные Украине системы ПВО со стороны Запада эффективные, но их количество недостаточно для охвата всей территории нашего государства. Он призвал к увеличению поставок не только оружия, но и датчиков, радаров и систем управления.

Мы недостаточно дали Украине. Мы должны дать украинцам больше возможностей... Скажем, F-16 более эффективны, когда подключены к сенсорам и сети управления, которые позволяют им определить, откуда летит ракета,
– сказал Бридлав.

В то же время генерал подчеркнул: Украина уже делает хорошую работу с ограниченным количеством имеющихся у нее способностей.

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Контекст

  • Украинская противовоздушная оборона активно противостоит воздушным угрозам, в частности, отражая атаки вражеских беспилотников и ракет. По информации Воздушных сил Украины, в ночь на 7 января 2024 года было уничтожено 21 вражеских БПЛА типа Shahed-136/131, выпущенные захватчиками с юга.
  • В то же время, в Министерство обороны Украины недавно рассказывали об успехах нашей ПВО в 2023 году. В ведомстве констатировали, что украинские защитники неба ликвидировали за 12 месяцев 3 800 воздушных целей, которые запускали российские оккупанты. Такой результат не может приятно удивлять. Вместе с тем он подтверждает: Россия совершает террор населения нашего государства.
  • Кроме того, согласно отчету Института изучения войны, украинские ракеты и дроны эффективно проникают через российскую систему ПВО в оккупированном Крыму. Они наносят удары по стратегическим объектам противника. Скажем, в ночь на 6 января в Саках под ударом оказался аэродром захватчиков.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак