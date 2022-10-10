Три российские ракеты пролетели над Молдовой: Подоляк указал на бездействие партнеров

Европейские и американские партнеры Украины должны превентивно реагировать на все возможные угрозы России. Также они могут разработать план мер, который сделал бы невозможным пролет российских ракет над европейскими странами в будущем.

Мир уже оказался в центре масштабирования войны России против Украины до как минимум общеевропейского уровня. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Советник главы ОП отметил, что Украина предупреждала партнеров о возможном масштабировании войны на другие страны.

У России абсолютно неточное оружие, которое непременно приведет к тому, что на территории стран-партнеров Европы (или даже членов ЕС) могут попадать российские ракеты. Мы об этом предупреждали. С этим можно бороться через системы ПРО, которые должны действовать и сбивать все это – в том числе над территорией Украины и Молдовы,

– объяснил Подоляк.

По его словам, в этой ситуации не обязательно что-либо передавать Украине, поскольку союзники могут сбивать российские ракеты даже со своей территории.

"Другим решением может стать нота, что следующие ракеты станут причиной ударов по объектам, находящимся в акватории Черного моря, из которых эти ракеты вылетали на территории других стран, не только Украины. Надо уже перестать говорить об эскалации и масштабировании. Мы имеем максимально масштабируемую войну", – добавил чиновник.

По его мнению, уже сегодня мир имеет "максимально террористического типа войну, бьющую по украинским гражданским объектам".

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"Мы имеем использование всех видов российского оружия, кроме оружия массового поражения. Поэтому надо наконец-то брать на себя ответственность и правильно закончить войну. Не надо больше говорить о немедленных переговорных процессах. Надо дать то оружие, которое мы просим. В том математическом количестве, которое мы просим", – подчеркнул советник.

Он указал, что также нужно защитить воздушное пространство стран, не имеющих отношения к войне, включая Молдову и другие страны, находящиеся в регионе.

"Для Украины желательно получить и ракеты определенной дальности, и дополнительное количество бронетехники, и, безусловно, системы ПРО. Я не понимаю, почему можно сегодня сидеть и смотреть в прямом эфире как атакуют центры городов, где гражданское население едет на работу. Это же невозможно, чтобы в 21 веке какое-то существо сидело где-то в Москве и говорило, что будет убивать мирных граждан", – резюмировал Подоляк.

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