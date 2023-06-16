Сколько ракет в месяц может производить Россия: Катков назвал приблизительные цифры

Производственная мощность России за последние несколько месяцев выросла. Если раньше говорили, что за месяц страна-террориста может производить 40 ракет, то сейчас цифра увеличилась. По мере своих возможностей, Россия использует эти ракеты для обстрелов мирных городов Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. В частности, во время очередной ракетной атаки 16 июня россияне использовали 6 ракет "Кинжал" и 6 "Калибров". Их удалось сбить противовоздушной обороне.

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Сколько сейчас ракет производит Россия

Ракеты, которые россияне использовали в апреле для обстрелов украинских городов, были изготовлены в начале 2023 года. Это выяснили по серийным номерам обломков ракет, сбивших силы ПВО.

Важный аспект в том, что была сформирована излишняя иллюзия о том, сколько ракет у них осталось. Несмотря на то, что в публиковавших Минобороны инфографиках каждый раз дописывать, сколько их дорабатывают. На это никто не обращал внимания,

– подчеркнул Олег Катков.

Ракеты в России производятся в настоящее время. Ранее рассказывали о 40 крылатых ракетах в месяц, однако сейчас цифра увеличилась примерно до 60 единиц. Речь идет обо всех видах - "Калибры" и Х-101.

Согласно своим возможностям производства Россия использует свои запасы.

"Если абстрактно на уровне зимней ракетной кампании, которая длилась с октября по март, в залпе было 60 - 70 только крылатых ракет. То сейчас это количество значительно меньше. Но количество пусков больше", – отметил Катков.

В то же время за весь май оккупанты использовали примерно вдвое меньше ракет чем за 21 день октября.

Олег Катков о возможностях производства ракет в России: смотреть видео

Ракетный обстрел Киевщины: коротко