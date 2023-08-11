Журналисты узнали, что это была 66-летняя учительница в одной из местных школ – Валентина. Фото с розовым маникюром погибшей женщины после удара по Запорожью облетело сеть.
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Что известно о погибшей учительнице в Запорожье
Журналисты отметили, что 66-летняя учительница Валентина вместе со своей подругой Еленой просто гуляли, когда город внезапно атаковали оккупанты. Так, обломок ракеты после второго взрыва попал женщине прямо в спину.
В Запорожье погибла 66-летняя учительница / Фото Donbas Frontliner
Известно, что медики пытались спасти его всеми силами, но, к сожалению, травмы были несовместимы с жизнью. Накануне женщина сделала себе маникюр розового цвета, оставшегося у нее до самой смерти.
В преддверии смерти женщина сделала себе розовый маникюр / Фото Donbas Frontliner
Медийщики также отметили, что у Валентины осталась дочь, выехавшая за границу после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Что известно о ракетной атаке Запорожья
- Вечером 10 августа в Запорожье прозвучала воздушная тревога. После этого очевидцы сообщали о взрывы в городе.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты попали по запорожской гостинице Reikartz. Именно здесь когда-то останавливался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
- В результате атаки по Запорожью всего пострадали 19 человек. Погибла одна женщина, которая стояла в 300 – 400 метрах от эпицентра событий.
- Отреагировали на ракетный террор и обстрел гостиницы и ООН. Там сказали, что Reikartz использовали сотрудники ООН и другие гуманитарные организации, чтобы помочь жителям Запорожья.
- Также стало известно, что в гостинице, которую обстреляли россияне, расположился детский лагерь. Находившихся в нем детей спасло только чудо.