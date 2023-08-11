Журналисты узнали, что это была 66-летняя учительница в одной из местных школ – Валентина. Фото с розовым маникюром погибшей женщины после удара по Запорожью облетело сеть.

К теме "Бородетые вооруженные дети и иностранные наемники": как в России реагируют на удар по гостинице в Запорожье

Что известно о погибшей учительнице в Запорожье

Журналисты отметили, что 66-летняя учительница Валентина вместе со своей подругой Еленой просто гуляли, когда город внезапно атаковали оккупанты. Так, обломок ракеты после второго взрыва попал женщине прямо в спину.



В Запорожье погибла 66-летняя учительница / Фото Donbas Frontliner

Известно, что медики пытались спасти его всеми силами, но, к сожалению, травмы были несовместимы с жизнью. Накануне женщина сделала себе маникюр розового цвета, оставшегося у нее до самой смерти.



В преддверии смерти женщина сделала себе розовый маникюр / Фото Donbas Frontliner

Медийщики также отметили, что у Валентины осталась дочь, выехавшая за границу после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Что известно о ракетной атаке Запорожья