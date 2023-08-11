Журналісти дізналися, що це була 66-річна вчителька в одній з місцевих шкіл – Валентина. Фото з рожевим манікюром загиблої жінки після удару по Запоріжжю облетіло мережу.
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Що відомо про загиблу вчительку у Запоріжжі
Журналісти зазначили, що 66-річна вчителька Валентина разом зі своєю подругою Оленою просто гуляли, коли місто раптово атакували окупанти. Так, уламок ракети після другого вибуху потрапив жінці просто у спину.
У Запоріжжі загинула 66-річна вчителька / Фото Donbas Frontliner
Відомо, що медики намагалися врятувати її усіма силами, але, на жаль, травми були несумісні з життям. Напередодні жінка зробила собі манікюр рожевого кольору, який залишився у неї до самої смерті.
Напередодні смерті жінка зробила собі рожевий манікюр / Фото Donbas Frontliner
Медійники також наголосили, що у Валентини лишилася донька, яка виїхала за кордон після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Що відомо про ракетну атаку Запоріжжя
- Увечері 10 серпня у Запоріжжі пролунала повітряна тривога. Після цього очевидці повідомляли про вибухи у місті.
- Згодом стало відомо, що окупанти влучили по запорізькому готелю Reikartz. Саме тут колись зупинявся очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
- Внаслідок атаки по Запоріжжю всього постраждали 19 людей. Загинула 1 жінка, яка стояла у 300 – 400 метрах від епіцентру подій.
- Відреагували на ракетний терор та обстріл готелю і в ООН. Там сказали, що Reikartz використовували співробітники ООН та інші гуманітарні організації, щоб допомагати мешканцям Запоріжжя.
- Також стало відомо, що у готелі, який обстріляли росіяни, розташувався дитячий табір. Дітей, які перебували у ньому, врятувало лише диво.