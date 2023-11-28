Россия нанесла ракетный удар по Запорожью: в городе повреждены сразу 7 многоэтажек

Российские военные 28 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки оккупантов в городе повреждено несколько многоэтажек.

По состоянию на утро 28 ноября зафиксировано повреждение семи многоэтажек в результате атаки России. Взрывная волна повредила окна домов.

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Взрывная волна повредила окна домов

Последствия ракетного удара ликвидируют коммунальные службы. Также специалисты муниципальной аварийной службы закрывают выбитые окна.



Последствия ракетного удара по Запорожью / Фото соцсети Куртева

На месте атаки россиян развернута палатка городского совета и дежурят два коммунальных автобуса, в которых представители райадминистрации и соцработники фиксируют повреждения и предоставляют людям консультации.



После ракетного удара в Запорожье повреждены многоэтажки / Фото соцсети Куртева

Последствия ракетного удара по Запорожью: смотрите видео

Больше деталей об ударе по Запорожью

Около восьми утра в Запорожье и области объявили о воздушной тревоге, предупредив об угрозе баллистики. Около 08:50 в Запорожье раздались громкие взрывы.

В Запорожской ОВА сообщили, что россияне ударили по городу баллистической ракетой типа "Искандер". Противник атаковал по территории предприятия в одном из районов Запорожья.

В результате ракетного удара россиян известно об одном легко раненом человеке.

Кроме Запорожья, 28 ноября российские оккупационные войска атаковали и другие регионы. Ночью россияне атаковали Хмельницкую область с помощью одного "Шахеда".

Враждебный дрон-камикадзе был обезврежен в Староконстантиновской общине. В результате падения обломков были повреждены по меньшей мере два частных дома.

Ночью на восточном направлении враг применял авиационную ракету. Российские оккупанты атаковали Кривой Рог.

В конце концов, с утра противник атаковал Одесскую область. В регионы слышали звуки во время воздушной тревоги и предупреждения от воздушных сил о ракетной опасности.