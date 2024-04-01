Почему Россия меньше использует "Калибры" для атак: авиаэксперт назвал 2 составляющие

Россияне во время последних массированных атак меньше применяли крылатые ракеты "Калибр", а запускали по Украине больше Х-101. Однако вскоре ситуация может измениться. Глава ГУР Кирилл Буданов предупредил, что враг накопил достаточно "Калибров", чтобы применить их в ближайшее время.

Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу о том, что запасы ракет Х-101 у противника есть еще с советских времен, и именно сейчас он их использует. Однако с "Калибрами" другая ситуация, ведь эти ракеты имеют западное комплектование.

К теме Могли накопить, однако есть "но", – в ВМС отреагировали на возможные обстрелы "Калибрами"

Имели определенные сложности

Пусковой установкой к ракетам Х-101 является чаще всего стратегическая авиация. Речь идет о самолетах Ту-95 и Ту-22М3.

Эти борта производились еще в Советском Союзе, поэтому россияне имели определенные сложности с поддержанием их операционной пригодности. Это связано с техническим обслуживанием, регламентными работами, поиском запчастей. Из-за таких проблем использование этих самолетов было несколько лимитированным,

– пояснил он.

В то же время на сегодня на эти самолеты загружается неполный боекомплект. Таким образом россияне пытаются снизить непосредственные нагрузки и скорость износа тех или иных узлов и частей, что должно позволить продлить срок эксплуатации самолетов.

Требовалось время

Россияне не применяли "Калибры" длительное время по 2 причинам.

Во-первых, для этих ракет им пришлось искать заменители деталей, поскольку из-за санкций они не имели доступа к западным комплектующим. Поэтому им требовалось определенное время для поиска аналогов и восстановления темпов производства "Калибров".

Во-вторых, активность использования этих ракет ограничивалась количеством пусковых установок, которые имеет сейчас противник.

Основными пусковыми для запуска "Калибров" были установки морского базирования в составе Черноморского флота России. По словам авиационного эксперта, он был или частично уничтожен, или передислоцирован из оккупированного Крыма в другие военные порты России. Оккупантам пришлось перебросить альтернативные пусковые, которые позволяли бы использовать "Калибры".

"После восстановления доступа к запчастям или модернизации этих ракет с использованием других комплектующих, в частности китайских, и передислокации пусковых, может восстановиться возможность россиян использовать "Калибры" активнее, чем раньше", – отметил Богдан Долинце.

Больше о применении россиянами ракет "Калибр"