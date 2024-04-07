КНДР использует Украину как полигон, чтобы испытывать свои ракеты, – Bloomberg

С поставкой своих баллистических ракет России Северная Корея получила редкий шанс проверить свое оружие в бою. Таким образом КНДР использует Украину как полигон для своего оружия.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного генерала США отметили, что таким образом КНДР может получить уроки, которые могли бы улучшить эффективность ее оружия в бою. Говорится об использовании ракет типа Hwasong 11 и других.

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Северная Корея испытывает свое оружие в бою в Украине

Командующий Тихоокеанских сухопутных войск США Чарльз Флинн отметил, что не припоминает того факта, что северокорейская армия имела "такой полигон на поле боя, какой россияне позволили себе иметь в Украине". По его словам, это дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и самим боеприпасам.

Флинн также сказал, что у него и других американских чиновников большое беспокойство вызывает то, что Северная Корея сможет узнать о своем оружии, "к которому они бы не имели доступа при отсутствии конфликта", например войны в Украине. В то же время генерал заверил, что США будут внимательно наблюдать за тем, как весь этот процесс будет развиваться.

В своем заявлении Флинн заявил, что Соединенные Штаты готовятся к развертыванию ракетных систем средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам журналистов, это решение может спровоцировать Китай, который ранее предупреждал союзников США в регионе о возможных контрмерах, если они позволят развертывание таких ракет.

Флинн назвал непрерывные испытания баллистических ракет Северной Кореей тревожными и дестабилизирующими. На прошлой неделе Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой баллистической ракеты, предназначенной для развертывания гиперзвукового аппарата, который может доставить ядерный полезный груз на американские базы в Японии и Гуаме.

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