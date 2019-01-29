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      Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины

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      Ярослав Ракицкий
      Ярослав Ракицкий / ФК "Зенит"

      Украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит". Такой переход ставит под большой вопрос его участие в матчах сборной Украины.

      22 марта национальная сборная Украины стартует в отборе на Евро-2020. Свой первый поединок в группе В "сине-желтые" проведут с командой Португалии в Лиссабоне. А уже 25-го числа подопечные Андрея Шевченко также в гостях сыграют с Люксембургом. Примет ли участие в этих матчах Ракицкий – один из главных вопросов, который будет интересовать футбольных болельщиков. Ведь после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, в сборную Украины старались не вызывать игроков, выступающих в чемпионате России. В некоторых случаях в этом не было необходимости (Тарас Михалик давно не выступал за "сине-желтых", а в московском "Локомотиве" не был на ведущих ролях).

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      Но и были такие ситуации, когда лучше было "пожертвовать" таким игроком, чем начать вокруг сборной Украины очередную порцию скандалов. Когда Евгений Селезнев в начале 2016 года перешёл в "Кубань", игрока не вызвали в сборную Украины. И как только он летом того же года перешел в донецкий "Шахтер", то был включен в заявку сборной Украины на Евро-2016, где даже сыграл в двух матчах.

      Александра Зинченко тоже старались не вызвать в молодежную сборную Украины, пока он выступал за "Уфу". И только он стал игроком "Манчестер Сити", футболист дебютировал и в главной команде Украины. Богдан Бутко, пока играл в России, тоже не надевал форму сборной Украины. Однако его возвращение в "Шахтер" позволило ему сыграть за национальную команду.

      Ситуация вокруг Ярослава Ракицкого несколько иного формата. Не слишком подвергается сомнению его место в сборной Украины. Несмотря на то, что на сайте ФФУ игрока нет в перечне футболистов сборной. Но в 2018 году Ракицкий провел за "сине-желтых" 6 матчей. И даже забил один гол – в товарищеском матче в ворота сборной Японии. А также принимал участие в матчах Лиги наций. В целом с 2009 года игрок сыграл за сборную 54 матча (5 забитых голов).

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      С другой стороны вызовы Ракицкого в сборную Украины всегда имели формат неясности "приедет – не приедет". Игрок иногда пропускал сборы национальной команды "из-за проблем со здоровьем". Такими были травмы спины, ахилла, отравление и т. Которые, правда, не мешали играть вскоре в матчах "Шахтера". В общем журналисты насчитали 7 таких случаев с 2011 до 2016 года. (С полным перечнем пропусков матчей и выступлений за "Шахтер" через несколько дней можно ознакомиться по ссылке).


      Ракицкий будет выступать за "Зенит" под сорок четвёртого номером

      Главное в вопросе, вызвать ли Ракицкого в сборную – кто может его заменить? Одинаковое количество матчей с Ракицким в сборной сыграл Никита Бурда – по шесть игр в 2018 году. Также на позиции центрального защитника могут выступить два "горняка" Сергей Кривцов или Иван Ордец, хотя у них меньше опыта. В национальную сборную привлекался Игорь Пластун. Позицию в центре может закрыть при необходимости Николай Матвиенко. А также Александр Сваток (несмотря на проблемы с "Зарей"), Артем Шабанов. Тот же Валерий Бондаренко, зимой 2019 года перешел из "Александрии" в "Шахтер".

      Формировать состав сборной Украины – дело главного тренера Андрея Шевченко. Но он должен понимать, что наличие такого игрока только придаст негативного фона вокруг команды. В то время как ей нужна поддержка.

       

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      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Публикации Футбол Спорт Статьи Шахтер Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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