Расходы существенно возросли, а доходы уменьшились: как выполняли Госбюджет в 2020 году

Государственная казначейская служба Украины обнародовала информацию о состоянии выполнения Государственного бюджета Украины за январь – апрель 2020 года. В течение этого периода доходы уменьшены, а расходы возросли.

Доходы и расходы госбюджета

Так, за январь – апрель 2020 доходы госбюджета упали на 119,7 миллиарда гривен. Более того, расходы увеличены на 82,4 миллиарда гривен. Об этом в Телеграме написал нардеп от "евросолидарности" Алексей Гончаренко. Свой пост он сопроводил соответствующими документами.

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Согласно обнародованным данным, много денег ушло на созданный Фонд борьбы с коронавируса и его последствиями. Объем этого фонда составляет 64,7 миллиарда гривен.

Одновременно, с целью сбалансирования бюджетных показателей был увеличен предельный размер дефицита госбюджета до 298,4 миллиарда гривен.

Сколько Госбюджет получил в январе – апреле 2020 года

По информации Гончаренко, в течение этого периода Украинской смету получил 314,8 миллиарда гривен. А это на 7,7 миллиарда гривен (или на 2,4%) меньше аналогичного периода 2019 года.

Кроме того, в общий фонд Государственного бюджета поступило 274,1 миллиарда гривен. Это на 8,2 миллиарда гривен (или на 2,9%) меньше аналогичного периода 2019 года.

Выполнение росписи доходной части общего фонда государственного бюджета составляет 86,1 процента, что на 44,2 миллиарда гривен меньше сама роспись.

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Наибольшие поступления в общий фонд Госбюджета

НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения – 33,5 миллиарда гривен . Это на 9,1 миллиарда гривен (или 37,3%) больше, чем за аналогичный период 2019 года. Гончаренко подчеркивает, что это результат внедрения новой модели системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных.

. Это на (или 37,3%) больше, чем за аналогичный период 2019 года. Гончаренко подчеркивает, что это результат внедрения новой модели системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных. НДС с ввезенных товаров – 78,3 миллиарда гривен . Это на 12 миллиардов гривен (или на 13,3%) меньше аналогичного периода 2019 года.

. Это на (или на 13,3%) меньше аналогичного периода 2019 года. Налог на прибыль предприятий – 35,5 миллиарда гривен . Это на 4,8 миллиарда гривен (или 15,6%) больше, чем за аналогичный период 2019 года.

. Это на (или 15,6%) больше, чем за аналогичный период 2019 года. Налог и сбор на доходы физических лиц – 36,6 миллиарда гривен . Это на 3,6 миллиарда гривен (или 10,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

. Это на (или 10,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Акцизный налог – 20,4 миллиарда гривен . Это на 1,8 миллиарда гривен (или на 9,9%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такой показатель можно объяснить восстановлением производства со стороны табачных компаний.

. Это на (или на 9,9%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такой показатель можно объяснить восстановлением производства со стороны табачных компаний. Рентная плата за пользование недрами – 7,5 миллиарда гривен . Это на 7,3 миллиарда гривен (или на 49,1%) меньше аналогичного периода 2019 года. Такие цифры можно объяснить уменьшением декларирования налоговых обязательств по рентной плате за природный газ. Последнее стало результатом уменьшением цены на газ.

. Это на (или на 49,1%) меньше аналогичного периода 2019 года. Такие цифры можно объяснить уменьшением декларирования налоговых обязательств по рентной плате за природный газ. Последнее стало результатом уменьшением цены на газ. Ввозная пошлина – 6,1 миллиарда гривен. Это на 0,9 миллиарда гривен (или 13,4%) меньше аналогичного периода 2019 года. Можно объяснить увеличением с начала 2020 проценту отчислений. Так, в 2019 году было 75%, а в 2020-м – 100%. Эти деньги идут в специальный фонд поступлений отчислений от ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства.

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Другие показатели января – апреля 2020 года

Возмещено НДС в сумме 51,5 миллиарда гривен .

. Кассовые расходы Государственного бюджета составили 340,1 миллиарда гривен , в том числе общего фонда – 309,2 миллиарда гривен . Это становиь составляет 87,6% плана отчетного периода.

, в том числе общего фонда – . Это становиь составляет 87,6% плана отчетного периода. За счет возврата кредитов в Государственный бюджет поступило 2,2 миллиарда гривен , в том числе в общий фонд – 2,1 миллиарда гривен .

, в том числе в общий фонд – . Предоставлено кредитов из государственного бюджета в сумме 1,2 миллиарда гривен , в том числе по общему фонду – 0,2 миллиона гривен .

, в том числе по общему фонду – . Государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 24,3 миллиарда гривен , в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33,2 миллиарда гривен .

, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме . Погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 71,3 миллиарда гривен.

Погашение внутреннего долга равнялось 63 миллиардам гривен , внешнего долга – 8,3 миллиарда гривен.

, внешнего долга – Государственные заимствования осуществили в объеме 109,1 миллиарда гривен.

Информация о состоянии выполнения Госбюджета: документ