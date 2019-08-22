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      Раскрыли масштабную коррупционную схему в управлении "Укртрансбезопасности": детали

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      Разрешение на перевозку стоило до 500 евро за фуру, таких разрешений только в Польшу – 160 тысяч
      Разрешение на перевозку стоило до 500 евро за фуру, таких разрешений только в Польшу – 160 тысяч / СБУ

      Чиновники "Укртрансбезопасности" во Львовской области организовали масштабную коррупционную схему. Причем они не только незаконно обогащались, но и создавали угрозу работе автотранспортной отрасли в регионе. Как зарабатывают десятки миллионов евро благодаря разрешениям на грузовые перевозки и почему из-за этого водители перекрывали дорогу – разбирались журналисты 24 канала.

      Правоохранители из СБУ установили: руководители "Укртрансбезопасности" зарабатывали на распределении среди автотранспортных предприятий разрешений на международные грузовые перевозки.

      Напомним: Водители грузовиков перекрыли трассу Киев – Чоп на Львовщине

      Причем они же искусственно создали дефицит таких разрешений, чтобы брать отдельную плату даже за внеочередное получение разрешения. Злоумышленники, конечно, закрывали глаза на нарушения автоперевозчиками закона "Об автомобильном транспорте", поэтому те избегали штрафов.

      ГБР в помещениях, автомобилях и по местам работы фигурантов дела провели обыски и обнаружили документацию, печати, крупные суммы денег и другие вещественные доказательства преступлений.

      Следственные действия продолжаются, задержанных подозревают по статье о "принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины.

      Фото СБУ с обысков у злоумышленников:

       

       

      В Госбюро пока не разглашают количество фигурантов коррупционной схемы и их должности.

      В чем суть преступной схемы?

      6 августа водители грузовиков перекрывали международную трассу Киев – Чоп в Запитове на Львовщине. Несколько сот человек ходили по пешеходному переходу – таким образом протестуя против коррупции в государственной службе "Укртрансбезопасность".

      Дальнобойщики жаловались, что чиновники требуют взятки – причем чем дальше, тем большие суммы – за выдачу лицензий на грузовые перевозки. Речь идет о 300-500 евро за одну фуру. К тому же, за этими разрешениями люди толкутся в очередях, ожидая по несколько дней и ссорясь.

      Ведь раньше во Львове в течение дня выдавали 300 универсальных разрешений и 70-80 транзитных, а теперь – 60 разрешений в целом. Такая ситуация возникла с 23 июля, когда "Укртрансбезопасность" по приказу №572 Министерства инфраструктуры существенно ограничила выдачу разрешений.

      По теме: Кто возглавляет "Укртрансбезопасность" и при чем тут Парубий – смотрите в блоге "Право на правду" Дмитрия Гнапа

      Однако украинские дальнобойщики не имеют другого выбора: чтобы иметь возможность привезти груз в европейскую страну, они должны получить разрешение "Укртрансбезопасности". Каждая страна-партнер дает возможность выдать в Украине определенное количество разрешений (например, от Польши – 160 тысяч, но без этой бумажки польский таможенник не пустит водителя фуры в свою страну).

      Чтобы получить разрешение, надо прийти в государственное ведомство "Укртрансбезопасность". А там скажут, что разрешения закончились и вежливо посоветуют обратиться к фирмам, которые вот только перед этим все разрешения и приобрели. Ведь вдруг эти фирмы захотят полученные разрешения продать?

      И опять же из-за отсутствия выбора дальнобойщики должны идти в эти фирмы, а там разрешение охотно продадут. Только вот за 300, 400 или 650 евро (если речь идет об Италии). Заметим, государственная цена разрешения – два евро.

      Укртрансбезопасность – единственное учреждение, которое выдает разрешения на перевозку грузов автотранспортом за рубеж, а также контролирует правильность использования этих разрешений. По данным СМИ, теневой рынок международных разрешений "Укртрансбезопасности" составляет 10 миллионов евро.

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      Теги: Новости Украины Деньги Коррупция СБУ Министерство инфраструктуры Государственное бюро расследований Новости Львова Транспорт
      Источник: 24 канал
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