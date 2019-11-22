Разбил авто вдребезги: водитель элитного Porsche в Киеве на скорости вылетел на тротуар – видео

Утром 22 ноября в Киеве произошло масштабное ДТП. Водитель Porsche сбил 14 метров барьеров и пешеходных ограждений.

Куски авто разлетелись на территорию коммунального предприятия. Киевавтодор сообщает, что работникам чудом удалось выжить и не попасть под обломки.

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Затем авто перевернулось и вспыхнуло. Пожар быстро потушили работники КП "ДЭУ Печерского района".

Удалось остаться невредимыми и четырем пассажирам, а также пешеходам, которые проходили мимо.

Смотрите видео – Водитель Porsche на скорости вылетел на тротуар и сбил ограждение