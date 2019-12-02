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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Разборки со стрельбой – маркер слабости власти: эксперт о покушении на Соболева

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      Учитывая биографию депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, становится понятным, что у него было много конфликтов. Именно поэтому наиболее вероятной является версия покушения, связанная с его профессиональной деятельностью.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила криминолог, кандидат юридических наук Анна Маляр.

      Читайте также: Покушение на Соболева: полиция раскрыла детали расследования и назвала возможные версии

      Эксперт отметила, что с точки зрения методики расследования, следствие разрабатывать несколько версий для объективности познания истины.

      Замах на В'ячеслава Соболєва
      Внедорожник Вячеслава Соболева обстреляли в центре Киева

      Урегулирование конфликтных ситуаций

      По словам эксперта, обычно конфликтные ситуации решаются через стрельбу в сферах криминального бизнеса, запрещенного законом. Однако когда это переходит в отношения бизнесменов, владеющих легальным бизнесом, то это является неприятным симптомом для государства.

      В цивилизованном обществе все бизнес-конфликты решаются через суды. Там можно защитить собственность, если речь идет о рейдерстве, там можно вернуть долги, если должник их не отдает,
      – пояснила криминолог.

      Вместо этого она отметила, что сейчас, когда правоохранительные органы и суды не пользуются доверием, когда нельзя восстановить свое нарушенное право, тогда на смену им идет оружие. Возможно, в этой ситуации именно это и произошло.

      К теме: Письмо, которое стоило жизни сыну Соболева: журналист раскрыл скандальные детали

      О задержанных подозреваемых

      Эксперт пояснила, что для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор задержанным в убийстве сына Вячеслава Соболева, недостаточно только одного признания. Нужны другие доказательства – это могут быть доказательства свидетелей, орудия преступления, воспроизведение событий преступления. По ее словам, сейчас мы не можем говорить, что стреляли именно подозреваемые.

      Син Соболєва
      Погибший сын Вячеслава Соболева Александр

      Возвращение 90-х в Украину

      Криминолог отметила, что сравнение с 90-ми в этом случае не является случайным. Поскольку этот период отмечался слабостью судебной и правоохранительной системы. Именно маркером слабости власти являются такие случаи, как стрельба в центре Киева.

      "Пока реформы будут фейковыми, мы будем иметь дело с выяснением деловых отношений таким ужасным способом", – отметила Анна Маляр.

      К теме: Чому замах на Соболєва – наслідок реформ, які не відбулися

      Что известно о стрельбе в центре Киева

      Вечером 1 декабря в Киеве неизвестные открыли огонь по внедорожнику Range Rover черного цвета, где находился Вячеслав Соболев с семьей. Пуля попала в шею трехлетнего сына депутата. Мальчика пытались спасти медики, однако он скончался в машине скорой помощи.

      Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской – в центре столицы. Полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, исчезли злоумышленники. Предварительно, это Lexus. По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Стрельба Новости Киева Покушение на Соболева
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