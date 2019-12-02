Разборки со стрельбой – маркер слабости власти: эксперт о покушении на Соболева

Учитывая биографию депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, становится понятным, что у него было много конфликтов. Именно поэтому наиболее вероятной является версия покушения, связанная с его профессиональной деятельностью.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила криминолог, кандидат юридических наук Анна Маляр.

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Эксперт отметила, что с точки зрения методики расследования, следствие разрабатывать несколько версий для объективности познания истины.



Внедорожник Вячеслава Соболева обстреляли в центре Киева

Урегулирование конфликтных ситуаций

По словам эксперта, обычно конфликтные ситуации решаются через стрельбу в сферах криминального бизнеса, запрещенного законом. Однако когда это переходит в отношения бизнесменов, владеющих легальным бизнесом, то это является неприятным симптомом для государства.

В цивилизованном обществе все бизнес-конфликты решаются через суды. Там можно защитить собственность, если речь идет о рейдерстве, там можно вернуть долги, если должник их не отдает,

– пояснила криминолог.

Вместо этого она отметила, что сейчас, когда правоохранительные органы и суды не пользуются доверием, когда нельзя восстановить свое нарушенное право, тогда на смену им идет оружие. Возможно, в этой ситуации именно это и произошло.

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О задержанных подозреваемых

Эксперт пояснила, что для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор задержанным в убийстве сына Вячеслава Соболева, недостаточно только одного признания. Нужны другие доказательства – это могут быть доказательства свидетелей, орудия преступления, воспроизведение событий преступления. По ее словам, сейчас мы не можем говорить, что стреляли именно подозреваемые.



Погибший сын Вячеслава Соболева – Александр

Возвращение 90-х в Украину

Криминолог отметила, что сравнение с 90-ми в этом случае не является случайным. Поскольку этот период отмечался слабостью судебной и правоохранительной системы. Именно маркером слабости власти являются такие случаи, как стрельба в центре Киева.

"Пока реформы будут фейковыми, мы будем иметь дело с выяснением деловых отношений таким ужасным способом", – отметила Анна Маляр.

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Что известно о стрельбе в центре Киева

Вечером 1 декабря в Киеве неизвестные открыли огонь по внедорожнику Range Rover черного цвета, где находился Вячеслав Соболев с семьей. Пуля попала в шею трехлетнего сына депутата. Мальчика пытались спасти медики, однако он скончался в машине скорой помощи.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской – в центре столицы. Полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, исчезли злоумышленники. Предварительно, это Lexus. По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.