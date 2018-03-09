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Разнесли машину и чуть не избили людей: активисты с кулаками задерживали обидчиков Левченко

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Активисты напали на молодых людей, которые якобы избили Левченко
Активисты напали на молодых людей, которые якобы избили Левченко / Соцсети

В сети появилось видео, как активисты националистического толка, которые одновременно являются сторонниками нардепа Юрия Левченко, силой задержали молодых людей, которые, по их словам, напали на политика и жестоко того избили.

Соответствующие кадры опубликовал в своем Twitter пользователи под ником Evhen.

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"Поймали титушек, которые были причастны к избиению нардепа Левченко", – заметил он в подписи к видео.

В ролике, в частности, можно увидеть, как толпа молодых ребят крушит легковушку, в которой находятся два человека в форме службы охраны, в результате чего машина осталась вообще без окон и с помятым каркасом. Кроме того, они пытаются не только нанести несколько ударов водителю и пассажиру, но и брызгают им в лицо из газовых баллончиков.

После к месту прибывает патрульный, а активисты обвиняют пострадавших в работе на преступников. В конце видно, что в багажнике авто находятся биты.

Напомним, утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть ли не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко. Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, после таких действий Левченко отвезли в больницу.

Зато в полиции утверждают обратное. Правоохранители, в частности, отмечают, что к месту демонтажа гаражей, который проводили сотрудники благоустройства, прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, и пытались бросить бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло столкновение.

Теги: Новости Украины Новости Киева столкновения Левченко Юрий Владимирович ВО "Свобода"
Источник: 24 Канал
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